Предполагаемую дочь Путина впервые показали на российском телевидении. Теперь она - ученый





Катерина Тихонова в эфире телеканала Россия 24Фото: скрин видео Россия 24





В программе Вести в 20.00 на телеканале Россия 24 от 6 декабря был показан сюжет о программе по программированию подсознания, которую разработали российские ученые.





Катерина Тихонова в сюжете представлена как руководитель центра Национального интеллектуального развития Иннопрактика, заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова.





В сюжете предполагаемая дочь Путина комментирует тему контроля над электрическими сигналами мозга, который "открывает уникальные возможности для управления любыми робототехническими системами".





"Очень важно, что нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает возможности технологий и себя одновременно", - заявила Катерина Тихонова в эфире российского телеканала.





Этот сюжет является первым появлением в телеэфире предполагаемой дочери российского президента.









Напомним, что первым о родственных связях между Катериной Тихоновой и Владимиром Путиным в 2015 году сообщил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который позже отказался от своих слов, заявив об ошибке.





Ранее СМИ сообщали, что Катерина Тихонова является вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC).





В Кремле родственные связи президента Путина скрывают.