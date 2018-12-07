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Предполагаемую дочь Путина впервые показали на российском телевидении. Теперь она - ученый

08.12.2018 11:46 — Разное | Партизан  
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На российском телевидении впервые показали предполагаемую младшую дочь президента России Владимира Путина Катерину Тихонову.


Катерина Тихонова в эфире телеканала Россия 24Фото: скрин видео Россия 24

В программе Вести в 20.00 на телеканале Россия 24 от 6 декабря был показан сюжет о программе по программированию подсознания, которую разработали российские ученые.

Катерина Тихонова в сюжете представлена как руководитель центра Национального интеллектуального развития Иннопрактика, заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова.

В сюжете предполагаемая дочь Путина комментирует тему контроля над электрическими сигналами мозга, который "открывает уникальные возможности для управления любыми робототехническими системами".

"Очень важно, что нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает возможности технологий и себя одновременно", - заявила Катерина Тихонова в эфире российского телеканала.

Этот сюжет является первым появлением в телеэфире предполагаемой дочери российского президента.


Напомним, что первым о родственных связях между Катериной Тихоновой и Владимиром Путиным в 2015 году сообщил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который позже отказался от своих слов, заявив об ошибке.

Ранее СМИ сообщали, что Катерина Тихонова является вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC).

В Кремле родственные связи президента Путина скрывают.


 
 
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На российском телевидении впервые показали предполагаемую младшую дочь президента России Владимира Путина Катерину Тихонову.
 
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