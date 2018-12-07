В Кремле анонсировали еще одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года

"Президенты России и Беларуси условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - сказал Песков в пятницу журналистам в Москве.





"Что касается вчерашнего ЕАЭС, то это было очень продуктивное, рабочее мероприятие, где велся именно рабочий разговор. Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений", - отметил он.





Напомним, что спор между Путиным и Лукашенко возник из-за цен на газ.