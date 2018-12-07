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Фейк для российского Первого канала был состряпан агентством, которое возглавляет бывший сотрудник БТ

08.12.2018 11:20 — Разное | Партизан  
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Изготовлением фейкового сюжета для российского Первого канала, как стало известно «НН», занималось агентство StringersHub. По заказам СМИ это агентство разыскивает операторов для съемки видеосюжетов в тех или иных горячих точках.


Яков Бута. Фото vk.com.

Основателем StringersHub является бывший журналист Белтелерадиокомпании Яков Бута.

Ему 28 лет, родом он из Светлогорска. Бута учился на журфаке БГУ, уже на первом курсе стал работать на ТВ.

Он запомнился телесюжетом на БТ, когда в эфире 29 июня 2011 года рассказывал об успехе концерта БРСМ на Октябрьской площади. В тот день там была запланирована очередная «молчаливая акция протеста», которые проходили в стране все лето. «Тысячи людей пришли на концерт», — говорил Бута, не упомянув при этом акцию протеста.

В 2013 году Яков Бута основал коммуникационное агентство Like Media, которое производило видеоконтент для телеканалов, а впоследствии — стартап StringersHub. «С первого месяца работы StringersHub — в плюсе», — хвалился Бута.

«НН» связалась с Яковом Бутой за комментария о фейковом видеосюжете из «Кривого Рога». «Простите, у меня пока мало информации по данной теме, в ближайшее время будем разбираться», — ответил он.


 
 
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Изготовлением фейкового сюжета для российского Первого канала, как стало известно «НН», занималось агентство StringersHub. По заказам СМИ это агентство разыскивает...
 
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