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На уборку резиденции Рамзана Кадырова из бюджета потратят $763 тыс.
Из бюджета Чечни выделят 51 миллион рублей ($763 тыс.) на уборку территорий в Грозном, которые называют «дворцом» главы республики Рамзана Кадырова.
На заявку, опубликованную на сайте госзакупок еще 27 ноября, обратило внимание интернет-издание «Открытые медиа».
Деньги планируется потратить на уборку зданий, расположенных на двух улицах в чеченской столице. Эти территории называют резиденцией Рамзана Кадырова.
Итоги аукциона подведут 17 декабря. Победителям конкурса предстоит чистить ковры, поливать цветы, четыре раза в год мыть фасады зданий и вывозить бытовые отходы. Особое пожелание заказчика - обслуживающий персонал должен быть в возрасте от 18 до 40 лет.
«Открытые медиа» отмечают, что здание резиденции Кадырова больше Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Его площадь составляет более 64 тыс. квадратных метров, а общая площадь вместе с прилегающими территориями, как писала «Новая газета«», - 260 тыс. квадратных метров. Их строительство издание оценило в десять миллиардов рублей.
В июне «Открытые медиа» также сообщали, что на уход за садом вокруг «дворца Кадырова» планируется потратить около 34 миллионов рублей.
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Из бюджета Чечни выделят 51 миллион рублей ($763 тыс.) на уборку территорий в Грозном, которые называют «дворцом» главы республики Рамзана Кадырова.
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