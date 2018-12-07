Председатель ассоциации гимнастики о своих выборах: недемократично получилось





Елена Скрипель. Фото: tut.by





Елена Скрипель — обладательница магазинов duty free. Должность председателя ассоциации гимнастики она занимает второй раз подряд. Выборы прошли при открытом голосовании на 11-й отчётно-выборной конференции этой организации 7 декабря. Скрипель была единственной кандидатурой.





"Честно говоря, я бы хотела, чтобы была какая-то альтернатива. Молодые члены ассоциации торжественно обещали, что через четыре года они обязательно кого-то предложат", — поделилась она впечатлениями с журналистами.









Скрипель руководит ассоциацией гимнастики с 2014 года. Наивысшим достижением гимнастов с тех пор является золотая олимпийская медаль батутиста Владислава Гончарова на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.



