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Председатель ассоциации гимнастики о своих выборах: недемократично получилось

08.12.2018 10:53 — Разное | Партизан  
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"Не очень демократично получилось", — так Елена Скрипель прокомментировала своё избрание на пост председателя Белорусской ассоциации гимнастики, пишет tut.by.


Елена Скрипель. Фото: tut.by

Елена Скрипель — обладательница магазинов duty free. Должность председателя ассоциации гимнастики она занимает второй раз подряд. Выборы прошли при открытом голосовании на 11-й отчётно-выборной конференции этой организации 7 декабря. Скрипель была единственной кандидатурой.

"Честно говоря, я бы хотела, чтобы была какая-то альтернатива. Молодые члены ассоциации торжественно обещали, что через четыре года они обязательно кого-то предложат", — поделилась она впечатлениями с журналистами.


Скрипель руководит ассоциацией гимнастики с 2014 года. Наивысшим достижением гимнастов с тех пор является золотая олимпийская медаль батутиста Владислава Гончарова на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.


 
 
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"Не очень демократично получилось", — так Елена Скрипель прокомментировала своё избрание на пост председателя Белорусской ассоциации гимнастики, пишет tut.by.
 
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