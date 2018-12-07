22 доллара за каждый свой удачный выстрел

«Меня на это мотивировала чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая откладывает деньги на благотворительность за каждый свой эйс. Я подумала: «Почему бы мне не поступить так же?» Половина от всех собранных денег пойдут центру доноров костного мозга, а другая половина – маленькому лыжному клубу в Янове над Нисой, который также воспитывает и биатлонистов.





Я посчитала, что если я закрою вообще все мишени в сезоне, то отложу 265 тысяч крон (11,6 тысяч долларов). Если я буду настолько успешна, то отложу дополнительные деньги с призовых. Биатлон дал мне многое, так что теперь я тоже хочу чем-то пожертвовать», – рассказала Виткова.









В прошлом сезоне общий процент попаданий Витковой составил 85,3. Это 401 закрытая мишень из 470. Таким образом, за сезон-2017/18 спортсменка могла бы отложить 200 тысяч крон (примерно 9 тысяч долларов).



