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22 доллара за каждый свой удачный выстрел

08.12.2018 10:36 — Разное | Партизан  
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Чешская биатлонистка Вероника Виткова будет откладывать 500 чешских крон (около 22 долларов – Sports.ru) на благотворительность за каждый свой удачный выстрел в новом сезоне.

«Меня на это мотивировала чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая откладывает деньги на благотворительность за каждый свой эйс. Я подумала: «Почему бы мне не поступить так же?» Половина от всех собранных денег пойдут центру доноров костного мозга, а другая половина – маленькому лыжному клубу в Янове над Нисой, который также воспитывает и биатлонистов.

Я посчитала, что если я закрою вообще все мишени в сезоне, то отложу 265 тысяч крон (11,6 тысяч долларов). Если я буду настолько успешна, то отложу дополнительные деньги с призовых. Биатлон дал мне многое, так что теперь я тоже хочу чем-то пожертвовать», – рассказала Виткова.


В прошлом сезоне общий процент попаданий Витковой составил 85,3. Это 401 закрытая мишень из 470. Таким образом, за сезон-2017/18 спортсменка могла бы отложить 200 тысяч крон (примерно 9 тысяч долларов).


 
 
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Чешская биатлонистка Вероника Виткова будет откладывать 500 чешских крон (около 22 долларов – Sports.ru) на благотворительность за каждый свой удачный выстрел в новом...
 
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