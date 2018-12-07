ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны РФ: цель заявления госдепа США о фальсификации химатаки в Алеппо - воспрепятствование объективному расследованию

08.12.2018 11:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Минобороны РФ считают заявление Госдепа США о фальсификации химатаки боевиков в Алеппо попыткой давления на ОЗХО для воспрепятствования объективного расследования.

"В российском военном ведомстве расценивают истеричное заявление государственного департамента США о якобы "фальсификации" применения в Алеппо 24 ноября 2018 г. террористическими группировками отравляющих веществ против мирного населения попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективному расследованию", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве заверили, что "российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения".

По данным Минобороны РФ, на протяжении более полугода западные спецслужбы поставляли отравляющие вещества террористам и примкнувшим к ним "Белым каскам", а пики этих поставок были синхронизированы с заявлениями госдепа США о готовности нанести ракетный удар по Сирии в случае применения химоружия сирийским правительством.

"Напоминаем государственному департаменту США, что именно сирийское правительство сразу после трагедии 24 ноября официально запросило ОЗХО о срочном прибытии в Алеппо экспертов Миссии по установлению фактов", - сказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ считают, что заявление Госдепартамента США - попытка обелить действующих в Идлибе международных террористов и "Белых касок".

"Также не исключаем, что "громкие" обвинения Государственного департамента США направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений американской авиации на востоке Сирии, где уже более месяца американская авиация утюжит населенные пункты в районе Хаджина, в результате которых ежедневно гибнут десятки мирных сирийцев", - подчеркнули в Министерстве обороны РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. После обстрела, по данным сирийских медиков, было госпитализировано более 70 человек; информационное агентство САНА сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы.

Минобороны РФ ранее сообщило, что самолеты Воздушно-космических сил России уничтожили террористов.

В конце ноября заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что власти США поддерживают контакты на высоком уровне с РФ по ситуации в Идлибе, так как не хотят допустить эскалацию напряженности в этой сирийской провинции.

"Важно, чтобы сирийские власти не использовали надуманный предлог для подрыва режима прекращения огня в Идлибе и для проведения там военной операции", - отмечал американский дипломат.

Комментируя недавние заявление сирийских властей о применении боевиками химоружия в Алеппо, он отметил, что такие истории "иллюстрируют, насколько сложна сложившаяся ситуация".

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минобороны РФ считают заявление Госдепа США о фальсификации химатаки боевиков в Алеппо попыткой давления на ОЗХО для воспрепятствования объективного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Потолок в минском ТРЦ «Арена-Сити» обещают починить к 25 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика