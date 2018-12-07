Минобороны РФ: цель заявления госдепа США о фальсификации химатаки в Алеппо - воспрепятствование объективному расследованию

В Минобороны РФ считают заявление Госдепа США о фальсификации химатаки боевиков в Алеппо попыткой давления на ОЗХО для воспрепятствования объективного расследования.

"В российском военном ведомстве расценивают истеричное заявление государственного департамента США о якобы "фальсификации" применения в Алеппо 24 ноября 2018 г. террористическими группировками отравляющих веществ против мирного населения попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективному расследованию", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве заверили, что "российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения".

По данным Минобороны РФ, на протяжении более полугода западные спецслужбы поставляли отравляющие вещества террористам и примкнувшим к ним "Белым каскам", а пики этих поставок были синхронизированы с заявлениями госдепа США о готовности нанести ракетный удар по Сирии в случае применения химоружия сирийским правительством.

"Напоминаем государственному департаменту США, что именно сирийское правительство сразу после трагедии 24 ноября официально запросило ОЗХО о срочном прибытии в Алеппо экспертов Миссии по установлению фактов", - сказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ считают, что заявление Госдепартамента США - попытка обелить действующих в Идлибе международных террористов и "Белых касок".

"Также не исключаем, что "громкие" обвинения Государственного департамента США направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений американской авиации на востоке Сирии, где уже более месяца американская авиация утюжит населенные пункты в районе Хаджина, в результате которых ежедневно гибнут десятки мирных сирийцев", - подчеркнули в Министерстве обороны РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. После обстрела, по данным сирийских медиков, было госпитализировано более 70 человек; информационное агентство САНА сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы.

Минобороны РФ ранее сообщило, что самолеты Воздушно-космических сил России уничтожили террористов.

В конце ноября заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что власти США поддерживают контакты на высоком уровне с РФ по ситуации в Идлибе, так как не хотят допустить эскалацию напряженности в этой сирийской провинции.

"Важно, чтобы сирийские власти не использовали надуманный предлог для подрыва режима прекращения огня в Идлибе и для проведения там военной операции", - отмечал американский дипломат.

Комментируя недавние заявление сирийских властей о применении боевиками химоружия в Алеппо, он отметил, что такие истории "иллюстрируют, насколько сложна сложившаяся ситуация".