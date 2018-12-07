Петришенко: Беларуси нужны равные условия для субъектов хозяйствования

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Беларусь 1

Вице-премьер отметил, что формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов — тема актуальная. Без этих ключевых аспектов невозможно полномасштабное и полноценное функционирование ЕАЭС.— сказал— отметил он.Напомним, Петришенко возглавил рабочую группу по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.На заседании Высшего евразийского экономического совета 6 декабрянапомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка. Президент отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. В пример он привел цену природного газа. Президент заявил, что тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси выше, чем внутренний тариф в России. А в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России — более 70%. Президент Россииответил, что сейчас важен не тариф, важна конечная цена газа.заявил он.Обсуждения продолжились за закрытой дверью, позже стало известно, что стороны договорились встретиться еще раз до конца этого года.