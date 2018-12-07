ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петришенко: Беларуси нужны равные условия для субъектов хозяйствования

08.12.2018 12:06 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а равные условия для субъектов хозяйствования. Об этом 7 декабря в Москве заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, подводя итоги Высшего экономического совета, сообщили в эфире телеканала Беларусь 1.

Вице-премьер отметил, что формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов — тема актуальная. Без этих ключевых аспектов невозможно полномасштабное и полноценное функционирование ЕАЭС.

«Мы исходим из того, что нам не надо низкие цены. Мы всегда последовательно выступали за создание равных условий субъектам хозяйствования. То есть мы должны находиться в единой конкурентной среде — будь то субъект хозяйствования РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Армении или Кыргызстана», — сказал Игорь Петришенко.

«Мы, кстати, выступали, чтобы сформировать эти рынки как можно быстрее. И мы от этой своей идеи, это неоднократно подчеркивал наш президент, не отступили», — отметил он.

Напомним, Петришенко возглавил рабочую группу по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.

На заседании Высшего евразийского экономического совета 6 декабря Александр Лукашенко напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка. Президент отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. В пример он привел цену природного газа. Президент заявил, что тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси выше, чем внутренний тариф в России. А в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России — более 70%. Президент России Владимир Путин ответил, что сейчас важен не тариф, важна конечная цена газа. «Обращаю внимание, что 129 долларов (за 1 тыс. куб. м газа) — цена сегодня у Беларуси, будет в следующем году 127 долларов. А в ФРГ — 250 долларов», — заявил он.

Обсуждения продолжились за закрытой дверью, позже стало известно, что стороны договорились встретиться еще раз до конца этого года.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а равные условия для субъектов хозяйствования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Во всех регионах подняли цены на проезд в общественном транспорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика