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Во всех регионах подняли цены на проезд в общественном транспорте

08.12.2018 12:03 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY
Остался только Минск.

Стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте подняли во всех регионах Беларуси. Последней повысила стоимость проезда Могилевская область — на 5 копеек, как в остальных регионах. Соответствующее решение обнародовано на Национальном правовом портале. Во всех остальных областях транспортники ранее уже увеличили тарифы на проезд, а в некоторых регионах вслед стали поднимать цены и маршрутчики.

Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет до 55 копеек (сейчас — 50 копеек), а при покупке у водителя — до 65 копеек (сейчас — 60 копеек).

Кроме того, выросла и стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении.

К примеру, месячный проездной на один вид транспорта в Могилеве будет стоить 24,75 рубля, в Бобруйске — 24,09 рубля, а в остальных 21,03 рубля.

Напомним, в регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Стоимость проезда в автобусах экспрессных маршрутов увеличилась до 60 копеек. В числе первых цену талончиков увеличили транспортники Минской, Гомельской и Витебской областей.

В Минске вопрос повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте рассмотрят на заседании Мингорисполкома. Об этом заявил 27 ноября на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. «Необходимо изучить обоснованность такого шага», — уточнил Анатолий Сивак.

Белорусы сейчас возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте, сообщили ранее FINANCE.TUT.BY в МАРТ. Остальные затраты ложатся на государство. При этом уровень компенсации этих затрат различается по Минску и областным центрам. Напомним, ранее власти спланировали, сколько белорусы будут платить за ЖКУ, проезд в транспорте и почтовые услуги.

Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе — июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, сообщили ранее в МАРТ. При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе — июне этого года 73,1% затрат.

Ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги, а также за проезд в общественном транспорте.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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