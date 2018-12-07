В годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала одной из самых значимых страниц в истории Беларуси. Небывалая по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков обернулась для БССР тяжелейшим испытанием. Однако белорусский народ достойно выдержал этот удар, отстояв перед врагом свое право на жизнь.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. Вторгшиеся в СССР вооруженные силы Германии насчитывали 5,5 млн человек, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов. Советские Вооруженные Силы в пяти западных военных округах на момент вражеского вторжения имели 166 дивизий и девять бригад (около 2,6 млн человек), 37,5 тыс. орудий и минометов, 1457 танков и 1570 самолетов новых типов.

С первых дней войны территория республики превратилась в арену жестокого противостояния немецких войск и Красной армии. Ожесточенные бои завязались на Западном фронте (командующий — генерал армии Д.Г.Павлов), который прикрывал территорию Беларуси. В его состав входили 3-я армия генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова, 10-я армия под командованием генерал-майора К.Д.Голубева, 4-я армия генерал-майора А.А.Коробкова, 13-я армия генерал-лейтенанта П.М.Филатова. Первыми удар врага приняли пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Западную границу СССР на территории Беларуси в то время охраняли заставы четырех погранотрядов Белорусского пограничного округа: 86-го (Августовского), 87-го (Ломжинского), 88-го (Шепетовского) и 17-го Краснознаменного (Брестского). В целом к началу Великой Отечественной войны в Белорусском пограничном округе насчитывалось 13392 человека.В историю Великой Отечественной войны навсегда вошел подвиг героев Брестской крепости. В момент нападения на территории цитадели находились, по разным данным, от 3 до 8 тыс. советских бойцов, в числе которых были представители более чем 30 национальностей СССР. Гарнизон крепости, находясь в полном окружении, более двух недель сковывал полнокровную 17-тысячную пехотную дивизию врага, поддерживаемую танками, артиллерией и авиацией. Положение усугублялось тем, что войска, сражавшиеся на территории Беларуси, с первого дня войны оказались практически без воздушного прикрытия: германская авиация 22 июня уничтожила наиболее боеспособную часть военно-воздушных сил Западного фронта — 738 самолетов. Все это дало возможность немецким войскам на многих участках быстро преодолеть сопротивление и устремиться вперед.

Главным средством насаждения своего «нового порядка» нацисты избрали политику геноцида и массового террора. Концлагеря, тюрьмы, гетто действовали практически в каждом районе Беларуси. Всего в пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Во время карательных операций за годы войны гитлеровцы сожгли и разрушили 209 городов и райцентров, 9200 деревень. Белорусский народ не желал покориться оккупантам. Захватчикам пришлось столкнуться со всевозможными формами сопротивления — партизанским движением, подпольной борьбой, организованным саботажем. Партизанское движение, которым руководил Центральный комитет Компартии Беларуси, приобрело на белорусских землях необычайный размах. В числе первых в Беларуси стали действовать партизанские отряды под командованием В.З.Коржа, Ф.И.Павловского и Т.П.Бумажкова, М.Ф.Шмырёва (Батьки Миная). Павловскому и Бумажкову первым среди советских партизан, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Огромный вклад в борьбу с захватчиками внесли белорусские подпольщики. Одним из наиболее многочисленных и действенных было подполье Витебщины, включавшее свыше 200 организаций и групп. Среди подпольщиков области — Герои Советского Союза К.С.Заслонов, В.З.Хоружая, П.М.Машеров. Освобождение БССР от оккупантов стало возможным лишь после победных сражений под Москвой, Сталинградом, Курской битвы, переломивших ход войны в пользу Красной армии.

Пережившая все ужасы оккупации БССР внесла огромный вклад в разгром фашизма. Победа в Великой Отечественной войне досталась Беларуси дорогой ценой: страна потеряла каждого третьего жителя. На фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. Войсковыми соединениями во время войны командовали 217 генералов и адмиралов — белорусов. Имена многих белорусов стали легендарными, их знали на всех фронтах. В боях под Москвой отличились Л.М.Доватор, А.И.Лизюков, П.Ф.Сыченко. В одном из боев на Курской дуге летчик А.К.Горовец сбил девять вражеских самолетов. З.М.Туснолобова вынесла с поля боя 128 раненых бойцов. П.И.Куприянов в бою за освобождение Латвии закрыл своим телом амбразуру дзота… Только благодаря невиданному мужеству, стойкости и самопожертвованию советского народа была достигнута победа в Великой Отечественной войне, которая позволила отстоять перед лицом врага государственность Советского Союза, в том числе и Белорусской Советской Социалистической Республики.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.



