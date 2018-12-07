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Во всех регионах Беларуси, кроме Минска, увеличилась стоимость проезда

08.12.2018 12:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Во всех регионах Беларуси, кроме Минска, увеличилась стоимость проезда
Фото из открытых источников

Как стало известно, в Могилевской области подняли цены на проезд в общественном городском и пригородном транспорте. Стоимость талончика выросла на 5 копеек. Теперь цена проезда на обычных и скоростных маршрутах составляет 55 копеек, при покупке билета у водителя – 65 копеек.

Во всех регионах Беларуси, кроме Минска, увеличилась стоимость проезда В Гомельской области повышается стоимость проезда в городском транспорте

Помимо этого, увеличилась цена проездных. Так, месячный проездной на один вид транспорта в Могилеве теперь стоит 24,75 руб., в Бобруйске – 24,09 руб., в остальных райцентрах области – 21,03 руб.

Напомним, ранее стоимость проезда в общественном городском и пригородном транспорте выросла на 5 копеек во всех остальных областях Беларуси. При этом Минск остается единственным городом страны, где стоимость талона пока держится на прежнем уровне.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Минска увеличивалась в конце осени 2017 года. Тогда цена билета в большинстве случаев возросла на 5 копеек. Если столичные транспортники примут решение об увеличении стоимости проезда на 5 копеек, то проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае будет стоить 65 копеек (при покупке билета у водителя – 70 копеек), а цена жетона на метро составит 70 копеек. Увеличится и стоимость проездных.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Последними повысили стоимость проезда транспортники Могилевской области.
 
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