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35 человек были эвакуированы из-за пожара в Ганцевичах

08.12.2018 11:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За дежурные сутки с утра 7 декабря по утро 8 декабря в Брестской области был зарегистрирован один пожар. Происшествие случилось в Ганцевичах примерно в половине одиннадцатого вечера.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, возгорание произошло в подвале кирпичной четырёхэтажки. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из квартир 35 человек, в числе которых 4 ребёнка.  

Огнём повреждены 25 метров электрического кабеля и имущество на площади 10 кв. метров. В подвале закопчены стены и потолок.  

Причина загорания устанавливается.  

Осенью 2018 года произошёл пожар в одной из витебских пятиэтажек.  

Из горевшего подвала был спасён мужчина – здесь подробности.  
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. За дежурные сутки с утра 7 декабря по утро 8 декабря в Брестской области был зарегистрирован один пожар. Происшествие случилось в Ганцевичах...
 
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