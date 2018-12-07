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35 человек были эвакуированы из-за пожара в Ганцевичах
Новости Беларуси. За дежурные сутки с утра 7 декабря по утро 8 декабря в Брестской области был зарегистрирован один пожар. Происшествие случилось в Ганцевичах примерно в половине одиннадцатого вечера.
Как
Огнём повреждены 25 метров электрического кабеля и имущество на площади 10 кв. метров. В подвале закопчены стены и потолок.
Причина загорания устанавливается.
Осенью 2018 года произошёл пожар в одной из витебских пятиэтажек.
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Новости Беларуси. За дежурные сутки с утра 7 декабря по утро 8 декабря в Брестской области был зарегистрирован один пожар. Происшествие случилось в Ганцевичах...
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