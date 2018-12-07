Потолок в минском ТРЦ «Арена-Сити» обещают починить к 25 декабря

Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор ЛАПТЕВ, ремонт потолка в торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» планируется завершить к 25 декабря. Ожидается, что в этот день все заведения в здании будут вновь открыты для посетителей. Сейчас в ТРЦ работают только продовольственный магазин, фитнес-центр и паркинг.

По словам Виктора Лаптева, восстановительные работы на объекте ведутся круглосуточно, передает агентство « Минск-Новости ». Всего в ремонте задействованы более 100 специалистов. К 8 декабря полностью восстановлено, оштукатурено и окрашено около 1 тыс. м² потолка из 6 тыс. м², которые необходимо восстановить после обрушения.

Напомним, 12 ноября в столичном торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» произошло ЧП – с потолка обрушилась гипсокартонная конструкция. В результате инцидента пострадала продавщица цветочного киоска. Девушке оказали помощь, после чего отпустили домой.

После происшествия было принято решение проверить потолки всех торговых центров страны. По предварительной информации, проверки завершатся к 19 декабря.