Потолок в минском ТРЦ «Арена-Сити» обещают починить к 25 декабря

Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор ЛАПТЕВ, ремонт потолка в торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» планируется завершить к 25 декабря. Ожидается, что в этот день все заведения в здании будут вновь открыты для посетителей. Сейчас в ТРЦ работают только продовольственный магазин, фитнес-центр и паркинг.
По словам Виктора Лаптева, восстановительные работы на объекте ведутся круглосуточно, передает агентство «
Напомним, 12 ноября в столичном торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» произошло ЧП – с потолка обрушилась гипсокартонная конструкция. В результате инцидента пострадала продавщица цветочного киоска. Девушке оказали помощь, после чего отпустили домой.
После происшествия было принято решение проверить потолки всех торговых центров страны. По предварительной информации, проверки завершатся к 19 декабря.