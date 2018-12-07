ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потолок в минском ТРЦ «Арена-Сити» обещают починить к 25 декабря

08.12.2018 10:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Потолок в минском ТРЦ «Арена-Сити» обещают починить к 25 декабря
Фото из открытых источников

Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор ЛАПТЕВ, ремонт потолка в торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» планируется завершить к 25 декабря. Ожидается, что в этот день все заведения в здании будут вновь открыты для посетителей. Сейчас в ТРЦ работают только продовольственный магазин, фитнес-центр и паркинг.

Потолок в минском ТРЦ «Арена-Сити» обещают починить к 25 декабря Потолки во всех торговых центрах Беларуси проверят до 19 декабря

По словам Виктора Лаптева, восстановительные работы на объекте ведутся круглосуточно, передает агентство «Минск-Новости». Всего в ремонте задействованы более 100 специалистов. К 8 декабря полностью восстановлено, оштукатурено и окрашено около 1 тыс. м² потолка из 6 тыс. м², которые необходимо восстановить после обрушения.

Напомним, 12 ноября в столичном торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» произошло ЧП – с потолка обрушилась гипсокартонная конструкция. В результате инцидента пострадала продавщица цветочного киоска. Девушке оказали помощь, после чего отпустили домой.

После происшествия было принято решение проверить потолки всех торговых центров страны. По предварительной информации, проверки завершатся к 19 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что 25 декабря торгово-развлекательный центр полностью откроют для посетителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест квадрициклов, которым еще не разрешили ездить по дорогам, но стоят они как автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика