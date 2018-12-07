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Президент изменил границы заказника «Лебяжий» уже после того, как там началась стройка

08.12.2018 12:42 — Разное | KYKY  
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«Тапас» активно строит комплекс возле заказника «Лебяжий». Мы писали, что застройщик залез на охраняемую территорию и начал строить ресторан. После расследования Антона Мотолько поднялась шумиха, 6 декабря мы узнали, что Мингорисполком проверит стройку. А сегодня, 8 ноября, обнаружилось, что ещё 5 числа президент изменил зону заказника − и теперь «Тапас», кажется, ничего не нарушает, пишет TUT.by.

 

На Национальном правовом портале опубликован документ, из которого и следует, что территорию заказника «Лебяжий» уменьшили: «Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпр исключается участок площадью 1,57 гектара, который включается в состав ландшафтно-рекреационной подзоны ЛР-1'». Это значит, что из территории, на которой почти ничего нельзя было строить (максимум − 1% территории), сделали зону, которую можно застроить на 18% − в данном случае это 1800 квадратных метров.

И это не всё. «Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпроо исключается 0,13 гектара и включается в состав зоны ЛРпр», − написано в документе. Это значит, что 0,13 гекатара особо охраняемой территории заказника сделали зоной с низкой рекреационной нагрузкой. Раньше тут нельзя было вообще ничего строить, а теперь − до 1% территории.

 
 
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«Тапас» активно строит комплекс возле заказника «Лебяжий». Мы писали, что застройщик залез на охраняемую территорию и начал строить ресторан. После расследования...
 
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