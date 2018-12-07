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Президент изменил границы заказника «Лебяжий» уже после того, как там началась стройка
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«Тапас» активно строит комплекс возле заказника «Лебяжий». Мы
На Национальном правовом портале
И это не всё. «Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпроо исключается 0,13 гектара и включается в состав зоны ЛРпр», − написано в документе. Это значит, что 0,13 гекатара особо охраняемой территории заказника сделали зоной с низкой рекреационной нагрузкой. Раньше тут нельзя было вообще ничего строить, а теперь − до 1% территории.
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«Тапас» активно строит комплекс возле заказника «Лебяжий». Мы писали, что застройщик залез на охраняемую территорию и начал строить ресторан. После расследования...
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