В Вильнюсе нарисовали граффити с Лукашенко и Гитлером в «адидасах»

В Вильнюсе рядом со знаменитым граффити целующихся Трампа и Путина нарисовали новое − Лукашенко, Сталин и Гитлер в спортивных костюмах от Adidas, пишет delfi.lt. У немецкого политика в руках косяк и пакет с едой, а президент Беларуси решает, какую музыку слушает компания, потому что у него магнитофон. Находится этот рисунок недалеко от железнодорожного вокзала, по адресу Pylimo g., 66.

Автор граффити Rūta Jankauskaitė сказал, что рисунок миролюбивый − персонажи «с символами мира более счастливые, безмятежные». В преддверии праздников художник призывает «спокойнее относится к диктаторам», потому что, по его словам, зачастую их поведение обосновано проблемами с психикой: «Марихуана и помощь врача помогут решить психологические проблемы».

Такое граффити − это идея заведения рядом, которое после перерыва открывается с новой концепцией. Его создатели ждут легализации марихуаны, чтобы стать первым кафе в стране, где можно будет купить продукты с каннабисом.