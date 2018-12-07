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В Вильнюсе нарисовали граффити с Лукашенко и Гитлером в «адидасах»

08.12.2018 12:01 — Разное | KYKY  
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В Вильнюсе рядом со знаменитым граффити целующихся Трампа и Путина нарисовали новое − Лукашенко, Сталин и Гитлер в спортивных костюмах от Adidas, пишет delfi.lt. У немецкого политика в руках косяк и пакет с едой, а президент Беларуси решает, какую музыку слушает компания, потому что у него магнитофон. Находится этот рисунок недалеко от железнодорожного вокзала, по адресу Pylimo g., 66. 

Автор граффити Rūta Jankauskaitė сказал, что рисунок миролюбивый − персонажи «с символами мира более счастливые, безмятежные». В преддверии праздников художник призывает «спокойнее относится к диктаторам», потому что, по его словам, зачастую их поведение обосновано проблемами с психикой: «Марихуана и помощь врача помогут решить психологические проблемы».

Такое граффити − это идея заведения рядом, которое после перерыва открывается с новой концепцией. Его создатели ждут легализации марихуаны, чтобы стать первым кафе в стране, где можно будет купить продукты с каннабисом.

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В Вильнюсе рядом со знаменитым граффити целующихся Трампа и Путина нарисовали новое − Лукашенко, Сталин и Гитлер в спортивных костюмах от Adidas, пишет delfi.lt. У...
 
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