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«Мальборо» инвестирует $1,8 миллиарда в компанию по выращиванию марихуаны

08.12.2018 11:22 — Разное | KYKY  
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Крупная табачная компания Altria инвестирует 1,8 миллиарда долларов в канадскую компанию Cronos Group, которая занимается выращиванием и продажей марихуаны. Altira выкупила 45% акций и может в течение пяти лет увеличить долю до 55%, пишет CNN.

Решение табачной компании говорит о перспективах рынка марихуаны, который быстро растёт, потому что каннабис постепенно декриминализируют в разных странах − в той же Канаде её полностью легализовали, а в некоторых штатах США её разрешили использовать в медицинских и рекреационных целях. Рынок сигарет растёт очень медленно, акции Altria за год упали на 25% и, по прогнозам, выручка вырастет по сравнению с прошлым годом только на 1%. Гендиректор Altria сказал, что инвестиции в Cronos Group как в их эксклюзивного партнёра на рынке каннабиса − это отличная возможность для роста его компании.

После новости (слухи о которой ходили всю неделю) акции Altria в пятницу выросли на 2%, а у Cronos взлетели больше чем на 30%. Гендиректор канадской компании Майк Горенштейн заявил, что его команде инвестиции табачного гиганта помогут расширить дистрибуцию по всему миру и развить инфраструктуру. Значительная часть денег уйдёт на исследования и разработку новых продуктов. 

На ноябрьских выборах в США в палате представителей большинство получили демократы. Эксперты считают, что благодаря этому Конгресс может принять законопроект, который позволит выращивать коноплю, а это «откроет дверь» для множества продуктов, содержащих каннабидиол. И вообще расширит рынок, разумеется.

Ходят слухи, что Coca-Cola хочет инвестировать в канадскую компанию по производству каннабиса Aurora. Хотя в октябре гендиректор Джеймс Квинси сказал, что у компании нет никаких планов на этот счёт. Инвесторы ожидают, что в ближайшее время будет больше подобных сделок − в пятницу выросли акции Canopy, Aurora, Tilray и Aphria.

Читайте по теме: Фрэнсис Коппола запустил бренд марихуаны в Калифорнии

 
 
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Крупная табачная компания Altria инвестирует 1,8 миллиарда долларов в канадскую компанию Cronos Group, которая занимается выращиванием и продажей марихуаны. Altira выкупила 45%...
 
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