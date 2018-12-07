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35 человек пришлось эвакуировать в Ганцевичах из-за пожара в жилом доме

08.12.2018 13:06 — Разное | Аргументы и факты  
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35 человек пришлось эвакуировать в Ганцевичах из-за пожара в жилом доме
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 7 декабря около 22.40. В Ганцевичах на улице Монтажников произошел пожар в подвале четырехэтажного жилого дома.

35 человек пришлось эвакуировать в Ганцевичах из-за пожара в жилом доме В Минске горело общежитие медуниверситета: эвакуировали 250 человек

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно эвакуировали из дома 35 человек, в том числе четыре ребенка. По информации представителей МЧС, в результате инцидента повреждено около 25 метров электрического кабеля и имущество на площади 10 м². Кроме того, в подвале дома закопчены стены и потолок.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина возгорания.

 
Теги: Минск
 
 
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