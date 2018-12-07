35 человек пришлось эвакуировать в Ганцевичах из-за пожара в жилом доме

Как стало известно, инцидент произошел 7 декабря около 22.40. В Ганцевичах на улице Монтажников произошел пожар в подвале четырехэтажного жилого дома.

Минске В горело общежитие медуниверситета: эвакуировали 250 человек

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно эвакуировали из дома 35 человек, в том числе четыре ребенка. По информации представителей МЧС, в результате инцидента повреждено около 25 метров электрического кабеля и имущество на площади 10 м². Кроме того, в подвале дома закопчены стены и потолок.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина возгорания.