Наталья Кочанова: «Местная власть должна знать, чем живут люди»

На прием пришли не только жители Новогрудка и района, приехали из Гродно Минска , Минской, Гомельской и Брестской областей. Вопросы, с которыми они обратились к Главе Администрации Президента Республики Беларусь, касались как личных, так и социально значимых проблем.

Несколько наболевших вопросов поднял неравнодушный к судьбе своего края новогрудчанин Борис Шагидевич. Как он говорит, в нашей стране делается много хорошего, но порой отдельные недостатки, недоработки должностных лиц нивелируют эту работу. В частности, его волнует эффективность работы предприятий по производству щепы для котельных, бесхозные строения в городах и на селе, вопросы экономии воды и электроэнергии в организациях, работы бань, соблюдения дисциплины на предприятиях и другие.









– Хорошо, что есть такие неравнодушные люди, как вы, – заметила, обращаясь к Борису Адамовичу, Наталья Кочанова. – Что касается котельных на местных видах топлива, то в небольших городах в межотопительный период у рачительных руководителей они успешно работают, закуплено оборудование для дробления щепы. Конечно, стоимость гигакалории надо считать, из этого и исходить, какая котельная выгоднее: на местных видах топлива или на газу. Будет дано поручение Министерству ЖКХ разобраться в этой ситуации, но однозначно надо делать так, чтобы это было эффективно. У Главы государства есть три тезиса, которыми должен руководствоваться каждый руководитель. Первый: главное – это народ. Второй: надо делать все, что выгодно для государства. Третий: должна быть социальная справедливость. Исходя из этих задач должны работать все органы власти в стране.





Справедливы замечания новогрудчанина, ратующего за экономию воды в социальном учреждении. Как отметила Наталья Кочанова, сегодня 70 процентов бюджетных средств государство направляет на развитие социальной сферы. И отдача должна быть соответствующей. Прав человек и в том, что необходимо наводить порядок с неиспользуемыми или неэффективно используемыми строениями. И такая работа проводится в стране. Недавно принято решение по таким зданиям, которые находятся в сельской местности.





Однозначный ответ Глава Администрации Президента Беларуси дала и на вопрос по баням: они должны работать в каждом районе.

– Сегодня на многие республиканские заседания приглашаются руководители местных органов власти. Мы стараемся, чтобы все, что говорит Глава государства, решения, которые принимаются на уровне республики, доходили до местных органов власти, а затем доводились до людей. Местные органы власти должны проводить отчеты перед населением, чтобы люди знали о перспективах развития, куда были направлены бюджетные средства в этом году, что планируется сделать. Если люди информированы, они понимают все. Отчеты перед населением должны быть, мы это проконтролируем. А местная власть должна знать, чем живут люди, – подчеркнула Наталья Кочанова.





С конкретными предложениями по реализации программы Года малой родины, приехали на прием в Новогрудок минчане Андрей Владимирович и Татьяна Николаевна. Они считают, что Год малой родины – очень хорошая инициатива, и года для этого мало. Среди предложений - активизация работы территориальных органов самоуправления, вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь.

– Обозначенные вами вопросы актуальны, – отметила Наталья Кочанова. – Механизмов для привлечения людей к активной деятельности, участия в жизни своего региона в нашей стране достаточно, они урегулированы законодательно, немало общественных организаций. Формального отношения к этим вопросам быть не должно. Любые инициативы, которые будут во благо, приветствуются.

Вдову военного пенсионера из Новогрудка Ефросинию Николаевну интересует, не будет ли повышена ей пенсия по потере кормильца. Как отметила Наталья Кочанова, вносятся изменения в законодательство о пенсионном обеспечении, выросла минимальная пенсия, решаются вопросы по некоторым социальным выплатам. В вопросе, с которым обратилась новогрудчанка, поручено разобраться Министерству труда и социальной защиты населения и Минобороны.





Несколько обратившихся на прием не согласны с отказом в возбуждении уголовного дела или с выводами следствия. Жительница Кореличского района потеряла сына, он погиб в ДТП. Николай Адольфович из Минска потерял брата. Детально разобраться в сути поставленных вопросов Глава Администрации Президента Республики Беларусь поручила Генеральной прокуратуре и Следственному комитету.

На приеме поднимались и другие вопросы, которые касались ремонта и строительства жилья, выплат пособий, урегулирования спорных вопросов между владельцами земельных участков, деятельности частных предприятий, трудоустройства. По большинству из них принимались решения в суде. Все обратившиеся получат ответы после детального анализа ситуации соответствующими министерствами и ведомствами.

– Вопросы, с которыми обращаются люди, актуальны, – подчеркнула Наталья Кочанова. – Сегодня на прием в Новогрудок они приехали со всей страны. Это говорит о том, что у людей есть вопросы, которые должны решаться. Конечно, надо активизировать работу на местах по приему граждан, чтобы вопросы, о которых люди говорят, решались там. Все для этого у нас есть: и законодательная база, и возможность встречаться с людьми. Это должны делать работники исполнительной власти, руководители предприятий и организаций, общественных организаций. Меня радует, что люди интересуются жизнью страны, они чувствуют, что происходит, и хотят, чтобы задачи, которые ставятся Президентом Беларуси, реализовывались на местах. А это зависит от нас. Каждый руководитель обязан выполнять свои обязанности. Прежде всего, это умение работать с людьми, умение слышать их и своевременно помочь, оказать содействие. Несколько огорчает, когда люди говорят, что не могут попасть на прием к руководителю, не услышали их в городе или районе. Обязательно возьмем это на контроль и проверим, как выполняется Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц». Приемы должны проводиться, все желающие - иметь возможность попасть на них и быть услышанными. Такая форма общения с людьми абсолютно правильная.