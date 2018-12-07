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Тренеры определили состав сборной Беларуси на ЧМ по плаванию в Китае

08.12.2018 13:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Тренеры определили состав сборной Беларуси на ЧМ по плаванию в Китае
Фото из открытых источников

Как сообщили представители Белорусской федерации плавания, на Чемпионате мира по плаванию-2018 в 25-метровом бассейне в Ханчжоу нашу сборную представят восемь спортсменов. Среди них шестеро мужчин и две девушки.

Тренеры определили состав сборной Беларуси на ЧМ по плаванию в Китае Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала вторую медаль на ЮОИ

В состав сборной на важный старт вошли Илья Шиманович, Евгений Цуркин, Артем Мачекин, Григорий Пекарский, Виктор Стаселович, Никита Цмыг, а также Анастасия Коряковская и Анастасия Шкурдай. В Китай отправятся и тренеры спортсменов.

Наибольшие шансы на успех в Ханчжоу имеют Евгений Цуркин и Илья Шиманович, которые за последний месяц успешно выступили на этапах Кубка мира в Пекине, Токио и Сингапуре, завоевав несколько наград. Причем в Сингапуре Илье Шимановичу удалось подняться на высшую ступень пьедестала, выиграв заплыв на 50 м брассом.

Особого внимания заслуживает участие в чемпионате 15-летней Анастасии Шкурдай. Напомним, в октябре на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх в Аргентине наша спортсменка завоевала две медали – «серебро» и «бронзу».

На предыдущем Чемпионате мира на короткой воде в 2016 году наши спортсмены увезли из Канады две «бронзы».

 
 
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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 11 по 16 декабря в китайском Ханчжоу.
 
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