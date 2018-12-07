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Иван Скакуновский: «Носить краповый берет — большая честь для меня»

08.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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На срочную военную службу Иван Скакуновский был призван в ноябре прошлого года. До армии выпускник Лысицкой средней школы успел закончить Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «преподаватель физической культуры и инструктор-методист по оздоровительной физической культуре», поработать два с половиной месяца по распределению в средней школе № 1 г. Несвижа. Состояние здоровья и уровень физподготовки позволяли парню выбирать, в каких войсках проходить службу. Сначала рассматривались ВДВ, но затем его выбор пал на внутренние войска, подразделение специального назначения. «Железное» здоровье, достойные характеристики и многолетние занятия спортом позволили военкомату удовлетворить просьбу.

— В воинскую часть 3214             г. Минска со мной призывались еще трое парней из нашего района, — рассказывает Иван, — это Роман Кийко, Евгений Лешок и Дима Мамчиц. Служили мы в разных ротах, но с ребятами я поддерживал связь, общались мы хорошо. В первое время тяжело было привыкать к распорядку дня, ходить в строю. Затем освоился. В спецназе много часов отводилось физической подготовке военнослужащих, только на утренней зарядке нам приходилось ежедневно пробегать по три километра. Особых трудностей с этим у меня не возникло — всегда в движении, вел активный образ жизни. Еще в школе получил второй взрослый разряд по легкой атлетике, занимался также баскетболом. В армии у нас были стрельба, строевая подготовка, привлекались мы и на службу — помогали милиции патрулировать столицу и участвовали в охранных мероприятиях. В командировки ездили в Борисов, Оршу, Бобруйск.

Иван Скакуновский: «Носить краповый берет — большая честь для меня»

 

Рядовой Скакуновский, как и многие другие его сослуживцы, мечтал пройти  квалификационное испытание на право ношения крапового берета — предмета гордости и знака исключительной доблести спецназовца внутренних войск.

— Первая моя попытка сдать на краповый берет в апреле была неудачной, — вспоминает Иван. — Наверное, правду офицеры говорили: если идешь пробовать — ничего у тебя не выйдет. Тогда я не прошел и нулевого этапа.

Затем было время раздумий. Сдавать на краповый берет никто не заставляет, в первую очередь, это личное желание каждого военнослужащего. При этом никаких социальных бонусов за обладание краповым беретом нет: ни денежного довольствия, ни благ по службе. А добывать заветный головной убор им приходится через боль, пот, кровь и слезы.

— Я не привык отступать, поэтому и решил идти до конца, воплотить свою мечту в реальность, — продолжает мой собеседник. — Тем более, что моему сослуживцу Егору удалось еще в апреле пройти квалификационное испытание и его краповый берет ежедневно находился у меня перед глазами — лежал на нашей общей тумбочке. Так заведено, что этот головной убор в руки может взять только тот военнослужащий, который сам является его обладателем, другим же  не позволено к нему даже прикасаться. Это очень тяжелый, ратный труд, к краповому берету некоторые идут годами, сдают испытания и с 6-го, и с 13-го раза.

Успех сослуживца Егора в некоторой степени мотивировал Ивана, следующие полгода службы он усиленно готовился, всё свободное время отдавал тренировкам. Настрой  у парня был боевым, нацеливался лишь на победу.

— В октябре снова собрали всех претендентов на краповый берет, — говорит рядовой Скакуновский. — Для получения допуска к квалификационным испытаниям на базу нашей части прибыли военнослужащие из других воинских частей страны, были ребята из ОМОНа, СОБРа, много контрактников. Нулевой этап рассчитан на демонстрацию общефизической подготовки: подтягивание на перекладине, выполнение гимнастических элементов  и бег на 100 и 3000 метров на время. Со мной тогда 150 человек «допустились» к основным этапам сдачи. Затем мы проходили 10-дневные сборы кандидатов в учебном центре «Воловщина» под Минском. Готовили нас офицеры-«краповики». А 22 октября состоялся первый этап. Необходимо было пробежать 3 тысячи метров в военной форме за 12 минут 20 секунд, выступить в            3-минутной вольной схватке на ринге с соперником из числа кандидатов и выполнить приемы рукопашного боя с оружием и без него. Так нас осталось 77. Отмечу, что судьи на испытаниях всех оценивают объективно, созданы равные условия для представителей различных силовых структур.

Второй, третий и четвертый этапы проводились на следующий день. Утром был 12-километровый марш-бросок с выполнением различных тактических вводных задач. Военнослужащие бежали по лесу в полном обмундировании — в военной форме, берцах, бронежилете с защитным шлемом, автоматом и противогазом. Не все выдерживали темп, некоторые сходили с дистанции. Как признался Иван, он из последних сил сжимал зубы и старался не отстать. В конце марша — преодоление полосы препятствий и огненно-штурмовой полосы. Затем проходило комплексное упражнение по огневой подготовке. Парни стреляли из пулемета, автомата и пистолета. На выполнение упражнения давалась 1 минута 30 секунд. Из пулемета дальность стрельбы 150 — 200 метров, из автомата — 100, а из пистолета — 25 метров. Все мишени должны быть поражены. Иначе это несдача. Справиться со стрессом получилось не у всех: на следующий, четвертый, этап вышли только 32 человека из 46.

Дальше — ведение 12-минутного спарринга с меняющимися соперниками — обладателями крапового берета. Наверное, это самый сложный и самый жесткий этап. К нему нужно быть готовым, в первую очередь, психологически. Если в душе ты боец, тогда с ринга выйдешь победителем, пусть и побитым, и обладателем крапового берета. В тот раз право носить особый головной убор получили рядовой Скакуновский и еще 30 человек.

Вручение краповых беретов проходило в торжественной обстановке на плацу части. Военнослужащие принимали его из рук заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками генерал-майора Юрия Караева.

— Из службы в Вооруженных Силах вынес главный урок жизни: если приложить усилия, то все мечты становятся реальными, — подытожил в конце нашего разговора Иван Скакуновский.

Оксана ГРОХ.

 


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Теги: Минск
 
 
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На срочную военную службу Иван Скакуновский был призван в ноябре прошлого года. До армии выпускник Лысицкой средней школы успел закончить
 
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