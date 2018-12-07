Миллион евро… за Nissan! Японцы начали прием заказов на суперкар GT-R50

Компания Nissan утвердила дизайн товарной версии купе GT-R50, созданного в сотрудничестве с известным итальянским бюро ItalDesign, и открыла прием заказов на 50 автомобилей из ограниченной серии.





Внешний вид «двухдверки», созданной по случаю 50-летнего юбилея модели и итальянского ателье, практически не отличается от прототипа , впервые показанного на публике в июле этого года на Фестивале скорости в Гудвуде. Для шоу-кара был выбран серый цвет кузова с золотыми акцентами, но для серийных машин покупатели смогут выбирать цветовые сочетания по своему вкусу. Также они смогут выбирать цвета отделки интерьера и дополнительные пакеты оборудования.





Напомним, что от исходного GT-R юбилейная версия отличается не только внешностью и переработанным интерьером, но и техникой. Битурбо-V8 объемом 3,8 л был форсирован до 720 лошадиных сил, была усилена роботизированная коробка, появились более эффективные тормоза Brembo, а в подвеске используются адаптивные амортизаторы Bilstein.





Поставки GT-R50 покупателям начнутся в 2019 году и продолжатся до 2020 года. Цены начинаются от 990 тыс. евро без учета налогов и дополнительных опций.