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Миллион евро… за Nissan! Японцы начали прием заказов на суперкар GT-R50
Компания Nissan утвердила дизайн товарной версии купе GT-R50, созданного в сотрудничестве с известным итальянским бюро ItalDesign, и открыла прием заказов на 50 автомобилей из ограниченной серии.
Внешний вид «двухдверки», созданной по случаю 50-летнего юбилея модели и итальянского ателье, практически не отличается от
Напомним, что от исходного GT-R юбилейная версия отличается не только внешностью и переработанным интерьером, но и техникой. Битурбо-V8 объемом 3,8 л был форсирован до 720 лошадиных сил, была усилена роботизированная коробка, появились более эффективные тормоза Brembo, а в подвеске используются адаптивные амортизаторы Bilstein.
Поставки GT-R50 покупателям начнутся в 2019 году и продолжатся до 2020 года. Цены начинаются от 990 тыс. евро без учета налогов и дополнительных опций.
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Компания Nissan утвердила дизайн товарной версии купе GT-R50, созданного в сотрудничестве с известным итальянским бюро ItalDesign и открыла прием заказов на 50 автомобилей из...
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