ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миллион евро… за Nissan! Японцы начали прием заказов на суперкар GT-R50

08.12.2018 13:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Nissan утвердила дизайн товарной версии купе GT-R50, созданного в сотрудничестве с известным итальянским бюро ItalDesign, и открыла прием заказов на 50 автомобилей из ограниченной серии.


Внешний вид «двухдверки», созданной по случаю 50-летнего юбилея модели и итальянского ателье, практически не отличается от прототипа, впервые показанного на публике в июле этого года на Фестивале скорости в Гудвуде. Для шоу-кара был выбран серый цвет кузова с золотыми акцентами, но для серийных машин покупатели смогут выбирать цветовые сочетания по своему вкусу. Также они смогут выбирать цвета отделки интерьера и дополнительные пакеты оборудования.


Напомним, что от исходного GT-R юбилейная версия отличается не только внешностью и переработанным интерьером, но и техникой. Битурбо-V8 объемом 3,8 л был форсирован до 720 лошадиных сил, была усилена роботизированная коробка, появились более эффективные тормоза Brembo, а в подвеске используются адаптивные амортизаторы Bilstein.


Поставки GT-R50 покупателям начнутся в 2019 году и продолжатся до 2020 года. Цены начинаются от 990 тыс. евро без учета налогов и дополнительных опций.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Nissan утвердила дизайн товарной версии купе GT-R50, созданного в сотрудничестве с известным итальянским бюро ItalDesign и открыла прием заказов на 50 автомобилей из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренеры определили состав сборной Беларуси на ЧМ по плаванию в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика