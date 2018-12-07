БАТЭ утром 8 декабря отправился в Салоники

Отрезок подготовки "желто-синих" к лигоевропейскому поединку с ПАОКом на родной земле получился краткосрочным, отмечает официальный сайт БАТЭ. Ребята провели по одной тренировке в Борисове и столице, а сегодня отправились в Салоники, где и будут работать вплоть до четверга, 13 декабря. Именно тогда на стадионе "Тумба" БАТЭ предстоит решать свою дальнейшую судьбу во втором по значимости континентальном клубном турнире сезона-2018/19.





Борисовская делегация в 9.40 приехала в Национальный аэропорт "Минск", сдала увесистый багаж и после скорого прохождения таможенных процедур разместилась в зале ожидания. Время до посадки пролетело незаметно — за общением друг с другом, телефонными разговорами и интернет-серфингом.





Тренерский штаб Алексея Баги включил в выездной список 22 футболиста:





вратари — Александр СВИРСКИЙ, Антон ЧИЧКАН, Денис ЩЕРБИЦКИЙ;





защитники — Никола ВАСИЛЕВИЧ, Максим ВОЛОДЬКО, Захар ВОЛКОВ, Денис ПОЛЯКОВ, Алексей РИОС, Александр ФИЛИПОВИЧ;





полузащитники — Дмитрий БАГА, Евгений БЕРЕЗКИН, Александр ГЛЕБ, Станислав ДРАГУН, Мирко ИВАНИЧ, Эрвейн МУКАМ, Слободан СИМОВИЧ, Игорь СТАСЕВИЧ, Евгений ЯБЛОНСКИЙ;





нападающие — Михаил ГОРДЕЙЧУК, Лувага КИЗИТО, Максим СКАВЫШ, Николай СИГНЕВИЧ.





Вне данного перечня остались травмированные Неманья Милунович, Егор Филипенко и Яссе Туоминен.





В 11.15 принадлежащий компании "Белавиа" самолет CRJ-200 взял курс на Грецию.