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БАТЭ утром 8 декабря отправился в Салоники
Чемпион тринадцати последних белорусских сезонов БАТЭ утром 8 декабря отправился в Салоники.
Отрезок подготовки "желто-синих" к лигоевропейскому поединку с ПАОКом на родной земле получился краткосрочным, отмечает официальный сайт БАТЭ. Ребята провели по одной тренировке в Борисове и столице, а сегодня отправились в Салоники, где и будут работать вплоть до четверга, 13 декабря. Именно тогда на стадионе "Тумба" БАТЭ предстоит решать свою дальнейшую судьбу во втором по значимости континентальном клубном турнире сезона-2018/19.
Борисовская делегация в 9.40 приехала в Национальный аэропорт "Минск", сдала увесистый багаж и после скорого прохождения таможенных процедур разместилась в зале ожидания. Время до посадки пролетело незаметно — за общением друг с другом, телефонными разговорами и интернет-серфингом.
Тренерский штаб Алексея Баги включил в выездной список 22 футболиста:
вратари — Александр СВИРСКИЙ, Антон ЧИЧКАН, Денис ЩЕРБИЦКИЙ;
защитники — Никола ВАСИЛЕВИЧ, Максим ВОЛОДЬКО, Захар ВОЛКОВ, Денис ПОЛЯКОВ, Алексей РИОС, Александр ФИЛИПОВИЧ;
полузащитники — Дмитрий БАГА, Евгений БЕРЕЗКИН, Александр ГЛЕБ, Станислав ДРАГУН, Мирко ИВАНИЧ, Эрвейн МУКАМ, Слободан СИМОВИЧ, Игорь СТАСЕВИЧ, Евгений ЯБЛОНСКИЙ;
нападающие — Михаил ГОРДЕЙЧУК, Лувага КИЗИТО, Максим СКАВЫШ, Николай СИГНЕВИЧ.
Вне данного перечня остались травмированные Неманья Милунович, Егор Филипенко и Яссе Туоминен.
В 11.15 принадлежащий компании "Белавиа" самолет CRJ-200 взял курс на Грецию.
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Чемпион тринадцати последних белорусских сезонов БАТЭ утром 8 декабря отправился в Салоники.
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