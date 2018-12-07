ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: в Узбекистане люди дерутся из-за дешевой муки

08.12.2018 13:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В различных регионах Узбекистана наблюдаются беспорядки во время продаж дешевой муки. Видео и фото беспорядков размещают очевидцы в социальных сетях. Подобные случаи имели место в Турткульском районе Каракалпакстана, в городе Термезе, в Яккабагском районе Кашкадарьи и в Намангане, передает centralasian.org.


Начиная с октября текущего года, в Узбекистане начали продавать муку по социальной цене.

14 сентября правительство приняло постановление «О мерах по надежному обеспечению населения страны и отраслей экономики зерном, мукой и хлебом на основе конкуренции и внедрения рыночных механизмов». Согласно указу, с 15 сентября 2018 года оптовая цена 1 кг пшеничной муки 1-го сорта была установлена на уровне 1400 сумов ($0,16). Один мешок социальной муки продается за 87500 сумов ($10,5). Рыночная цена такого мешка муки составляет 105-110 тыс. сумов ($12,6-13).

Напомним, что в Узбекистане цена на буханку формового хлеба с 15 сентября увеличилась почти дважды - с 650 до 1200 сумов (с $0,07 до $0,14). Поэтому люди предпочитают покупать муку и печь хлеб самостоятельно.


В настоящее время пока нет ограничений при приобретении социальной муки. Однако, судя во всему, ожидается введение этих ограничений. Правительство также намерено ввести в будущем свободные цены на муку.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В различных регионах Узбекистана наблюдаются беспорядки во время продаж дешевой муки. Видео и фото беспорядков размещают очевидцы в социальных сетях. Подобные...
 
Новости дня
Новости разные
 
На станции метро "Первомайская" мужчина прыгнул под поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика