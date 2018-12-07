Видеофакт: в Узбекистане люди дерутся из-за дешевой муки





Начиная с октября текущего года, в Узбекистане начали продавать муку по социальной цене.





14 сентября правительство приняло постановление «О мерах по надежному обеспечению населения страны и отраслей экономики зерном, мукой и хлебом на основе конкуренции и внедрения рыночных механизмов». Согласно указу, с 15 сентября 2018 года оптовая цена 1 кг пшеничной муки 1-го сорта была установлена на уровне 1400 сумов ($0,16). Один мешок социальной муки продается за 87500 сумов ($10,5). Рыночная цена такого мешка муки составляет 105-110 тыс. сумов ($12,6-13).





Напомним, что в Узбекистане цена на буханку формового хлеба с 15 сентября увеличилась почти дважды - с 650 до 1200 сумов (с $0,07 до $0,14). Поэтому люди предпочитают покупать муку и печь хлеб самостоятельно.









В настоящее время пока нет ограничений при приобретении социальной муки. Однако, судя во всему, ожидается введение этих ограничений. Правительство также намерено ввести в будущем свободные цены на муку.