ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси появились первые детские умные часы с голосовым помощником

08.12.2018 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси появились первые в мире детские смарт-часы с поддержкой голосового помощника Алиса от Яндекс, видеозвонков и GPS-трекинга. Elari KidPhone 3G поможет родителям знать, где находятся их дети, и всегда быть с ними на связи по телефону, видео или через голосовые SMS.

Алиса же позаботится о том, чтобы ребенок не скучал и постоянно развивался.
Умные часы полностью контролируются со смартфонов родителей через приложение, поддерживают голосовые и видеовызовы, а их местоположение и историю перемещений можно в любой момент увидеть благодаря трекингу.


Ребенок может позвонить разрешенным родителями контактам, а также устроить с ними видеочат. На время занятий или тихого часа родители могут дистанционно переводить часы в режим «На занятиях», а в случае экстренной ситуации ребенок может воспользоваться тревожной кнопкой SOS, оповещая сразу всех «подписанных» на него взрослых.

Голосовой помощник Алиса в Elari KidPhone 3G готов отвечать на любопытные детские вопросы, может просто поболтать с ребенком, умеет решать математические задачи, играть в города, слова, «Зоологию», «Угадай песню» и другие игры, загадывать загадки, шутить и рассказывать сказки.

Эти способности специально доработаны: команда Яндекса научила Алису лучше понимать детскую речь и предлагать контент, который подходит детям. В ближайшие месяцы будут доступны новые навыки, в том числе белорусский язык.


 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси появились первые в мире детские смарт-часы с поддержкой голосового помощника Алиса от Яндекс, видеозвонков и GPS-трекинга. Elari KidPhone 3G поможет родителям...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: в Белоусовщине уничтожается последний архитектурный памятник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика