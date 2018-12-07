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В Беларуси появились первые детские умные часы с голосовым помощником
В Беларуси появились первые в мире детские смарт-часы с поддержкой голосового помощника Алиса от Яндекс, видеозвонков и GPS-трекинга. Elari KidPhone 3G поможет родителям знать, где находятся их дети, и всегда быть с ними на связи по телефону, видео или через голосовые SMS.
Алиса же позаботится о том, чтобы ребенок не скучал и постоянно развивался.
Умные часы полностью контролируются со смартфонов родителей через приложение, поддерживают голосовые и видеовызовы, а их местоположение и историю перемещений можно в любой момент увидеть благодаря трекингу.
Ребенок может позвонить разрешенным родителями контактам, а также устроить с ними видеочат. На время занятий или тихого часа родители могут дистанционно переводить часы в режим «На занятиях», а в случае экстренной ситуации ребенок может воспользоваться тревожной кнопкой SOS, оповещая сразу всех «подписанных» на него взрослых.
Голосовой помощник Алиса в Elari KidPhone 3G готов отвечать на любопытные детские вопросы, может просто поболтать с ребенком, умеет решать математические задачи, играть в города, слова, «Зоологию», «Угадай песню» и другие игры, загадывать загадки, шутить и рассказывать сказки.
Эти способности специально доработаны: команда Яндекса научила Алису лучше понимать детскую речь и предлагать контент, который подходит детям. В ближайшие месяцы будут доступны новые навыки, в том числе белорусский язык.
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В Беларуси появились первые в мире детские смарт-часы с поддержкой голосового помощника Алиса от Яндекс, видеозвонков и GPS-трекинга. Elari KidPhone 3G поможет родителям...
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