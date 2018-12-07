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Фотофакт: в Белоусовщине уничтожается последний архитектурный памятник

08.12.2018 13:08 — Разное | Партизан  
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Доказательством служит Пружанщина. В деревне Белоусовщина во время пожара сгорело здание — сыроварня, построенная в первой половине 19-го века, но остались стены, говорит местный поэт-пчеловод, краевед Николай Попека в комментарии «Радио Рация»:



 — Это усадьба, принадлежавшая в свое время Швыковских — известному Пружанскому рода. Здесь находились две свинофермы, две фермы для коров, конюшня, винокурня, сыроварня. Один из первых тракторов в Пружанском районе появился здесь.


По словам Андрея Лычковского, это застройка могла быть сначала часовней-усыпальницей, выполненной в архитектурном стиле поздней готики. После была разграблена россиянами. Позже новыми поколениями потомков преобразована в сыроварни. Неравнодушные граждане надеются, что власть примет меры по сохранению последнего архитектурного шедевра, который остался от усадьбы Швыковских в Белоусовщине.


 
 
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Доказательством служит Пружанщина. В деревне Белоусовщина во время пожара сгорело здание — сыроварня, построенная в первой половине 19-го века, но остались стены,...
 
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