Фотофакт: в Белоусовщине уничтожается последний архитектурный памятник









— Это усадьба, принадлежавшая в свое время Швыковских — известному Пружанскому рода. Здесь находились две свинофермы, две фермы для коров, конюшня, винокурня, сыроварня. Один из первых тракторов в Пружанском районе появился здесь.









По словам Андрея Лычковского, это застройка могла быть сначала часовней-усыпальницей, выполненной в архитектурном стиле поздней готики. После была разграблена россиянами. Позже новыми поколениями потомков преобразована в сыроварни. Неравнодушные граждане надеются, что власть примет меры по сохранению последнего архитектурного шедевра, который остался от усадьбы Швыковских в Белоусовщине.



