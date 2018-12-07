﻿ Лайфхак от Дмитриева, как попасть на прием к Кочановой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лайфхак от Дмитриева, как попасть на прием к Кочановой

08.12.2018 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Лидер «Говори правду» рассказал, как ему удалось встретиться с главой администрации президента, о чем они говорили больше часа, и почему не сделал селфи с чиновницей.

Лайфхак от Дмитриева, как попасть на прием к Кочановой
Коллаж, фото Радыё Свабода, БЕЛТА
Андрей Дмитриев признается, что попасть на прием к Наталье Кочановой в Новогрудском райисполкоме ему и Татьяне Короткевич было легко.

— Я увидел новость о приеме, быстро дозвонился и записался за несколько дней до встречи.

По словам Дмитриева, главной целью встречи было донести до главы администрации позицию людей, которые говорят, не боясь, не пытаются никому понравиться: ни ей, ни начальнику.

Встреча с Кочановой состоялась 7 декабря и продлилась больше часа. На ней присутствовало руководство Новогрудского района и Гродненской области.

— За последние несколько месяцев мы провели форумы регионального развития, в которых приняли участие более 600 человек по всей Беларуси. В Бобруйске мы обсуждали развитие города в условиях падающей промышленности, в Бресте говорили о том, как построить город, удобный для каждого, в Гродно – о том, как туризм может стать драйвером роста для региона.

Как рассказал «Салідарнасці» Андрей Дмитриев, на приеме Кочановой рассказали о предложениях участников форумов о том, как разморозить жизнь регионах, вовлечь в неё людей.

— Выступили с конкретными предложениями: сделать комитеты самоуправления реально работающими, публиковать проекты бюджетов – от национального до местных, чтобы люди их обсуждать и высказывать свои пожелания. Предложили внедрить бюджеты гражданского участия, которые дают возможность людям выбирать, на что должны пойти деньги в первую очередь.


Еще одно предложение касалось формирования кадрового резерва не только за счёт «людей системы», но и через вовлечение успешных бизнесменов и представителей гражданского общества, политических партий.

Андрей Дмитриев озвучил инициативу — создать совет по региональному развитию.

— Началась у нас дискуссия. Наталья Кочанова считает, что все инструменты есть, и все работает. Объяснили, что она с нами разговаривает, а когда мы проводим форум регионального развития и приглашаем идеологов, они не готовы приходить и говорить с людьми. Высказались о том, что если мы продолжим делить белорусов на правильных и неправильных, то толку никакого не будет.

На приглашение Дмитриева посетить форум регионального развития «Есть ли жизнь за МКАДом» в это воскресенье в Минске, Кочанова ответила отказом.

— Сказала, что занята, но пообещала, что кто-то из идеологов будет от «вертикали».

Еще одна горячая тема, которую обсудили с Кочановой, — Декрет № 3.

— У нас разные позиции. Глава администрации считает, что этот декрет правильный и позволит и казну пополнить, и мотивировать занятость людей.

Также на встрече Наталья Кочанова выступила принципиально против втягивания силой в «Белую Русь» и БРСМ.

— По-моему, Кочанову заинтересовали некоторые наши предложения. Например, идея создать на каждом областном телеканале свое ток-шоу, чтобы белорусы смотрели не российское ТВ, а свои новости обсуждали. На такие ток-шоу важно приглашать людей с альтернативной точкой зрения — местных лидеров, активистов.

Как отметил Дмитриев, у белорусского общества сегодня два статуса — наблюдатели или просящего.

— Наш главный меседж — общество может быть сильным партнером и брать на себя большую ответственность, если расширить возможности его участия в жизни страны. Но для этого общество должно стать полноправным партнером, а не наблюдателем или исполнителем.

Селфи на приеме у Кочановой лидеры «Говори правду» не сделали. По мнению Дмитриева, ситуация была неподходящей: встреча проводилась в огромном зале, и это было неудобно.


— Я считаю, надо делать селфи со всеми чиновниками. Это начинает формировать другую политическую культуру: посмотрите, можно встречаться, обсуждать. Знаете, какой самый распространенный ответ чиновников на предложение сделать селфи? «Я не фотогеничный!» 99 % нефотогеничных чиновников получается. Понятно, что это не так. Но многие боятся этой культуры открытости.

Добавим, что на сайте БЕЛТА, опубликовавшем новость о приеме Кочановой в Новогрудке, не упоминается о встрече с лидерами «Говори правду».


 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер «Говори правду» рассказал, как ему удалось встретиться с главой администрации президента, о чем они говорили больше часа, и почему не сделал селфи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: "Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика