Багдадский вор

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о ворах в законе — генералах преступного мира. Появившись в начале XX века, позже они встали во главе организованной преступности СССР, а затем и России. В предыдущей статье мы рассказывали о Джабе Иоселиани (Дюба или Джаба), который стал не только влиятельным вором в законе, но и доктором наук и видным политиком Грузии. В отличие от него, вор в законе Олег Пирогов (Циркач) прославился именно как джентльмен удачи: после обвинений в убийстве криминального авторитета он попытался сбежать из Турции в Ирак. Но пограничники перепутали его с террористом, и Циркач попал в застенки иракских спецслужб. Вернувшись в Россию, он стал «консильери» криминального короля Захария Калашова (Шакро Молодой), а после его ареста залег на дно, готовя новые трюки... продолжает цикл публикаций о ворах в законе — генералах преступного мира. Появившись в начале XX века, позже они встали во главе организованной преступности СССР, а затем и России. В предыдущей статье мы рассказывали о Джабе Иоселиани (Дюба или Джаба), который стал не только влиятельным вором в законе, но и доктором наук и видным политиком Грузии. В отличие от него, вор в законе Олег Пирогов (Циркач) прославился именно как джентльмен удачи: после обвинений в убийстве криминального авторитета он попытался сбежать из Турции в Ирак. Но пограничники перепутали его с террористом, и Циркач попал в застенки иракских спецслужб. Вернувшись в Россию, он стал «консильери» криминального короля Захария Калашова (Шакро Молодой), а после его ареста залег на дно, готовя новые трюки...





Вольный стрелок





Будущий вор в законе Олег Пирогов (Циркач) родился 30 марта 1977 года в литовском городе Дукштас. Вскоре семья мальчика перебралась в подмосковный Ногинск, который и стал Пирогову родным. В школе он учился без энтузиазма, а получать высшее образование и вовсе не собирался — слишком манила его свободная жизнь. Но когда замаячила невеселая перспектива службы в армии, Пирогов решился на хитрость — он раздобыл поддельную справку, согласно которой был учеником циркового училища.









План сработал: свою отсрочку лжестудент получил, а в полукриминальном окружении его стали звать Циркачом. Череда крутых поворотов, из которых позже будет выкручиваться авторитет, подтвердит, что кличка подошла ему идеально. Впрочем, о том, чем занимался Пирогов до 1999 года, известно мало. Очевидно, он старался жить «по понятиям» и обзаводился полезными связями по ту сторону закона. Старания не прошли даром — в начале нулевых молодой авторитет стал смотрящим за подмосковной Электросталью.





Однако на этой «должности» он продержался недолго. Год спустя правоохранительные органы завели на него уголовное дело, и Пирогов спешно отбыл в Испанию. Там беглец нашел адвоката, который за деньги якобы вел переговоры в России с нужными людьми. Когда Пирогов решил вернуться домой, его ждал неприятный сюрприз — он был задержан прямо в аэропорту. Оказалось, что хитрый юрист попросту обвел авторитета вокруг пальца и присвоил его деньги.





В итоге Пирогов получил самый долгий в своей жизни срок — пять лет лишения свободы (остальные три его ходки не превышали девяти месяцев каждая). Вначале осужденный находился в колонии Зеленограда, а затем его этапировали в исправительное учреждение под селом Колычево (Коломенский район Подмосковья). На свободу Пирогов вышел в 2007 году.





Отстоял корону





Когда в 2006 году в воровском мире начался раскол из-за войны его лидеров Аслана Усояна (Дед Хасан) и Тариэла Ониани (Таро), Пирогов сделал выбор в пользу Хасана — как оказалось, правильно. 12 мая 2011 года в резиденции криминального генерала — ресторане «Старый фаэтон» — прошла массовая коронация воров в законе; одним из посвященных стал Пирогов, за которым уже «официально» закрепилась кличка Циркач.





Но далеко не все сторонники Хасана поддержали кандидатуру Циркача — в частности, против неожиданно выступил влиятельный вор в законе Вячеслав Шестаков (Слива). Но когда дело дошло до дня коронации, Циркач предложил Сливе приехать и при всех высказать все претензии ему в лицо. На этом оппонент отступил, и церемония прошла спокойно. Но пару дней спустя по этому поводу внезапно высказался вор в законе Владислав Леонтьев (Вадик Белый), который прямо заявил, что вором Циркача не считает. Тот снова заявил о готовности к личной встрече — и снова конфликт закончился ничем.





Вообще, воровской статус Циркача пытались оспорить все кому не лень. Были среди них и сторонники Таро вместе с Кахабером Парпалией (Каха Гальский) — нынешним держателем всероссийского воровского общака. Спустя две недели после коронации Циркача, 25 мая 2011 года, они выпустили маляву (воровское послание) следующего содержания (орфография сохранена):





«Жизнь ворам! Приветствуем всех арестантов и порядочный люд! Ставим вас в курс, что кучка негодяев, сыграв в грязную игру, сделала подход к Циркачу, Шаме, Гелани, Армену Хохлу, Кушнеру, которые называются Ворами! Арестанты, знайте, они Никто и звать Никак. Один из них, Кушнер, находится у вас на Централе! Этим ограничимся, пожелав вам фарту!»





Фото: Прайм Крайм





Впрочем, в условиях воровской войны все эти бесконечные взаимные «наезды» никто из по-настоящему влиятельных авторитетов всерьез не воспринимал. Поэтому, несмотря на маляву противников, Циркач свой воровской титул сохранил. Он, кстати, и сам успел поучаствовать в этом фарсе с бесконечными раскоронациями, в частности ставил автографы под куда более жесткими прогонами о врагах:





«Добрый час Арестанты! Здоровья Всем и крепости духа! Ходу Воровскому и Люду Порядочному Добра и Благополучия! Ставим Вас в курс: Толян Панфил "Тольятинский" является [девушкой с низкой социальной ответственностью], т.к. [девушки с низкой социальной ответственностью] могут породить только [девушку с низкой социальной ответственностью]. Порядочным Арестантам при встрече поступать в соответствии, c решения Воров!»





Белорусские страсти





Напряженные отношения у Циркача сложились даже с тем, кто находился с ним по одну сторону баррикад, поддерживая Деда Хасана, — Александром Кушнеровым (Кушнер), главным вором в законе Белоруссии и смотрящим за республикой. Однако этот регион приглянулся и Циркачу, которого стали замечать за попытками вставлять Кушнеру палки в колеса. Но последнему и без того пришлось несладко: в мае 2011 года оперативники поймали его с наркотиками в Подмосковье, после чего суд отправил его за решетку на пять месяцев.





Вор в законе Александр Кушнеров (Саша Кушнер)

Фото: Прайм Крайм





Конечно, такой срок для Кушнера был смешным — в 90-х его поймали в Белоруссии за двойное убийство и поначалу приговорили к смертной казни, которая позже была заменена 15 годами лишения свободы (в итоге авторитет вышел досрочно по УДО). Но новая короткая ходка Кушнера неожиданно оказалась омрачена конфликтом с ворами Дмитрием Галеевым (Галей) и Александром Бором (Тимоха), сторонниками Таро. Как только Кушнер оказался за решеткой, его оппоненты выпустили прогон, что он вором в законе не является.





По некоторым данным, Циркач попытался сделать все, чтобы прогон дошел до всех криминальных авторитетов Белоруссии, а Кушнер навсегда оказался выбит из региона. Впрочем, когда представители воровского мира стали прямо спрашивать Циркача об этом, тот высказался в духе, что его действия «расценили неправильно». В итоге скандал кое-как замяли, но отношения Кушнера и Циркача с тех пор теплыми точно не назовешь. Последний до конца пытался установить контроль хотя бы за частью теневого бизнеса Белоруссии, но в 2017 году ему запретили въезд в страну до 2021 года, и Циркач вынужденно оставил попытки.





Каратель для друга





Впрочем, белорусский переплет — мелочь по сравнению с историей, в которую Циркач ввязался «благодаря» вору в законе Вадиму Иваненко (Вадик Краснодарский), с которым был давно знаком. Отношения между авторитетами были дружескими. В 2011 году Циркач встречал Вадика в родном Ногинске и как радушный хозяин возил попариться в бане. Правда, компанию отдыхающим неожиданно составили бойцы ОМОН, которые нашли у гостя Циркача 16 граммов гашиша. Отделался Вадик на удивление легко — штрафом в 80 тысяч рублей.





К тому моменту он по праву мог считаться бывалым авторитетом. Свою воровскую корону вместе с девятью другими кандидатами Вадик получил в 2008 году при участии Деда Хасана и еще одного воровского генерала Вячеслава Иванькова (Япончик).





Вячеслав Иваньков (Япончик, второй слева) и Аслан Усоян (Дед Хасан, третий слева)

Фото: Прайм Крайм





Тогда за плечами новоявленного вора в законе было 20 лет тюремного стажа. В 2013 году Вадик получил новый срок — 1,5 года за хранение наркотиков, с которыми его поймали в Адыгее. На свободу авторитет вышел в ноябре 2014 года, еще не зная, что жить ему осталось всего 2,5 месяца.









Случилось так, что незадолго до последнего срока вора в законе всероссийский воровской общак недосчитался краснодарской части денег — примерно 6 миллионов долларов. Отвечал за них Вадик, к которому у криминального мира сразу же возникли вопросы. Тот попытался оправдаться — мол, деньги пропали сразу после его задержания в Адыгее, но такое объяснение никого не устроило. Воры постановили — Вадика надо проучить. И выпала эта участь его другу Циркачу.





Кровь в отеле





Для разборок Циркач позвал Вадика в турецкую Анталью. Тот, не подозревая о планах товарища, с радостью согласился. Компанию им составили воры в законе Георгий Сорокин (Жора Ташкентский) и Виктор Жаринов (Цезарь), а также авторитет по кличке Монгол. Компания разместилась в отеле «Лара Бич» и два дня просто отдыхала в свое удовольствие. На третий день к ней присоединился еще один авторитет — вор в законе из Ставрополя Владимир Жураковский (Вова Пухлый), который стал свидетелем кровавой разборки.





...Когда авторитеты вечером собрались в номере, Монгол безо всяких предупреждений выхватил пистолет и в упор расстрелял Вадика. Тот рухнул на пол, а на киллера с кулаками набросился Пухлый. Завязалась драка: в какой-то момент Монгол сумел извернуться и всадил пулю в руку противнику. Стрельба в номере напугала персонал, который поспешил вызвать полицию и врачей. Медикам оставалось лишь констатировать смерть Вадика и забрать Пухлого в больницу. Остальных авторитетов задержали полицейские и доставили в отдел.





Могила Вадима Иваненко (Вадик Краснодарский) в Краснодаре

Фото: Прайм Крайм





Там Монгол сразу признался: мол, да, стрелял я, а остальные ни при чем. Стражи порядка ему не особо поверили, но все же отпустили Циркача, Цезаря и Жору под подписку о невыезде. Едва оказавшись на свободе, Циркач и Цезарь стали обдумывать план, как сбежать подальше и залечь на дно. Они даже не подозревали, что их злоключения только начинаются.





Террористы поневоле





Заговорщики сразу же смекнули: лететь в Россию нельзя — турки могут арестовать их в аэропорту. И воры в законе стали искать пути через граничащий с Турцией Ирак, откуда Циркач с Цезарем могли спокойно вылететь в Россию. Подняв все возможные связи, авторитеты раздобыли контакт курда-проводника, который за деньги согласился провести их из Турции на территорию соседнего государства.





8 марта 2014 года воры в компании проводника добрались до контрольно-пропускного пункта (КПП) «Эрбиль» на границе с северным Ираком. Этот КПП давно снискал дурную славу — через него в Турцию то и дело пытались проникать сторонники «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Само собой, ни Циркач, ни Цезарь этого не знали и рассчитывали спокойно решить все вопросы при помощи денег. Однако внезапно все пошло не по плану.





На свою беду, российские воры в законе оказались поразительно похожи... на террористов с фотороботов. Иракские пограничники тут же скрутили незадачливых беглецов и, не внимая их попыткам оправдаться, отправили обоих под арест. С этого момента жизнь Циркача и Цезаря стала совсем безрадостной. Пытаясь доказать их причастность к ИГ, спецслужбы подвергали авторитетов пыткам и морили их голодом. Пытаясь доказать свою невиновность, Циркач даже выложил мучителям всю свою криминальную историю. Но и это не помогло.





Чтобы вызволить попавших в беду воров, российские авторитеты наняли лучших специалистов по международному праву, пытались заступиться за пленников и дипломаты. Иракские следователи отправили российским силовикам запросы о личностях задержанных. Не горевшие любовью к Циркачу и Цезарю стражи порядка ответили прямо: да, лица они далеко не самые законопослушные, но в связях с террористами замечены не были.









Большой удачей для авторитетов стали очень напряженные отношения между Турцией и иракским Курдистаном (частью Ирака, где находится город Эрбиль). Оперативники из Антальи, прознавшие о местонахождении беглецов, отправили иракской стороне запрос на их экстрадицию. Но власти Ирака, чтобы не уступать туркам, решили отправить Циркача и Цезаря обратно в Россию — лучшего выхода из ситуации для них было и не придумать. В итоге 11 ноября 2014 года борт с авторитетами приземлился в московском аэропорту Домодедово. Близкие и друзья поначалу даже не узнали бывших пленников: Циркач и Цезарь под надзором иракских спецслужб успели потерять почти по 30 килограммов веса.





Пошел на повышение





Никаких претензий за смерть Вадика в Анталье Циркачу предъявлять не стали. Поэтому в криминальном мире смекнули, что казнь в турецком отеле, вероятнее всего, была согласована с воровскими генералами. И уж почти наверняка о ней знал Захарий Калашов (Шакро Молодой) — лидер преступного мира России. В пользу этого говорил еще один факт: за некоторое время до своей гибели Вадик начал конфликтовать с родственниками Шакро — ворами в законе Шалвой (Кусо) и Давидом (Дато Краснодарский) Озмановыми. Поэтому смерть наглеца была на руку воровскому королю.





Захарий Калашов (Шакро Молодой)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС





Циркач, вернувшись в Москву, оказался неожиданно близок к Шакро. Несмотря на наличие собственного дома в Каширском районе Подмосковья, бывший иракский пленник буквально поселился в банкетном комплексе Golden Palace — штаб-квартире криминального генерала. Вместе с Кусо и еще одним родственником Шакро, вором в законе Нодаром Асояном (Нодар Руставский), Циркач выполнял важную работу — устраивал собеседования для бесчисленных гостей, рвавшихся к Шакро на прием. Если босс по каким-либо причинам не хотел уделять время просителям, то все вопросы с ними решала троица его верных «консильери».





Ставка на вертолет





Впрочем, Циркач рано радовался спокойной жизни. Год спустя после триумфального возвращения из Ирака он отправился в Анапу на деловые переговоры с ворами юга России. Но по пути из аэропорта Анапы авторитета задержали оперативники. Зная, что Циркач неравнодушен к запрещенным веществам, те рассчитывали найти у него что-нибудь интересное и не прогадали: в кармане у вора в законе оказались 0,9 грамма «соли». Правда, на тюремный срок этот объем не потянул — авторитет провел десять суток в СИЗО и заплатил штраф в четыре тысячи рублей.





Циркач на своем горьком опыте знал: если тобой решили заняться силовики, просто так они не отстанут. Авторитет предположил, что еще одна облава может ожидать его в Москве — но общаться со столичными оперативниками он не желал. Поэтому заказал вертолет прямо в аэропорт Домодедово, куда должен был прилететь из Анапы. Однако сыщики хитреца переиграли, подкараулив прямо у трапа.









Правда, все ограничилось профилактической беседой с шаблонными вопросами. «Да, вор я», — смиренно ответил Циркач оперативнику, который поинтересовался является ли тот криминальным авторитетом. Хорошенько напуганный сыщиками, вор в законе вернулся к своим обычным делам в Golden Palace. Но в 2016 году его босса Шакро арестовали, а в нынешнем году лидер преступного мира России сел почти на 10 лет. В свете этого Циркач поспешил залечь на дно — в криминальном мире о нем в последнее время ничего не слышно. Впрочем, зная его характер, и воровское сообщество, и оперативники не сомневаются — он наверняка выкинет еще не один трюк.



