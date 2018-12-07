Под суд попали мошенники, покупающие криптовалюту за купюры из «Банка приколов»

пишет coinspot.io Следствие располагает данными, что эти люди искали держателей цифровых активов и предлагали им выкупить монеты за фиатные деньги. Некоторые инвесторы соглашались, если не могли найти иного способа обналичить свою криптовалюту,coinspot.io









Преступники встречались с жертвой и передавали ей конверт с деньгами, после этого пострадавший переводил свои токены на указанный мошенниками криптокошелек. А затем злоумышленники отвлекали продавца и быстро меняли конверт с настоящими банкнотами на купюры из «Банка приколов».





По информации сыщиков, таким путем преступники смогли похитить около $40 000 или 2,7 млн рублей. Одним из пострадавших оказался бизнесмен, которого не удалось обмануть по классической схеме. После этого его вывезли за город и угрозами заставили выдать пароль от криптокошелька. Пострадавший лишился 1,7 млн рублей или $25 000.





В преступную группировку входили четыре человека, двое из которых находятся под стражей, а еще двое под домашним арестом. Их обвиняют в грабеже и мошенничестве, Преступникам грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.









Ранее сообщалось, что в Калининграде местный житель стал жертвой преступника, продававшего оборудование для майнинга, которого фактически у него не было.



