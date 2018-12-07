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Под суд попали мошенники, покупающие криптовалюту за купюры из «Банка приколов»
В Казанском суде началось рассмотрение дела о крупном мошенничестве с криптовалютой. Как уточняет местный ресурс «Бизнес online», на скамье подсудимых оказались преступники, покупающие биткоин за фальшивые денежные купюры из так называемого «Банка приколов».
Следствие располагает данными, что эти люди искали держателей цифровых активов и предлагали им выкупить монеты за фиатные деньги. Некоторые инвесторы соглашались, если не могли найти иного способа обналичить свою криптовалюту,
Преступники встречались с жертвой и передавали ей конверт с деньгами, после этого пострадавший переводил свои токены на указанный мошенниками криптокошелек. А затем злоумышленники отвлекали продавца и быстро меняли конверт с настоящими банкнотами на купюры из «Банка приколов».
По информации сыщиков, таким путем преступники смогли похитить около $40 000 или 2,7 млн рублей. Одним из пострадавших оказался бизнесмен, которого не удалось обмануть по классической схеме. После этого его вывезли за город и угрозами заставили выдать пароль от криптокошелька. Пострадавший лишился 1,7 млн рублей или $25 000.
В преступную группировку входили четыре человека, двое из которых находятся под стражей, а еще двое под домашним арестом. Их обвиняют в грабеже и мошенничестве, Преступникам грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Калининграде местный житель стал жертвой преступника, продававшего оборудование для майнинга, которого фактически у него не было.
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В Казанском суде началось рассмотрение дела о крупном мошенничестве с криптовалютой. Как уточняет местный ресурс «Бизнес online», на скамье подсудимых оказались...
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