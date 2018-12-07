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AliExpress пришел в Беларусь и запустил бонусную карту

08.12.2018 12:05 — Разное | Партизан  
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AliExpress официально вышел на белорусский рынок и вместе с «Альфа-Банком» запустил первую кобрендовую бонусную карту – «Alfa-AliExpress».

Владельцы карты смогут возвращать назад в виде кэшбэка:

при покупках на AliExpress – 5 процентов от суммы,
при покупках в других интернет-магазинах – 1 процент от суммы,
при других транзакциях – 0,5 процента от суммы.
Эти возвращенные деньги затем можно использовать при дальнейших покупках на AliExpress. «Обналичке» они не подлежат.

Карта «Alfa-AliExpress» оформляется и доставляется в любую точку Беларуси бесплатно, есть лишь комиссия за ежемесячное обслуживание – 1,49 рубля. Заказать ее можно на сайте «Альфа-Банка», в интернете или мобильном банке InSync.
Карта выпускается в белорусских рублях на базе Rewards платежной системы Visa. Предусмотрена поддержка технологии бесконтактных платежей payWave.

«Альфа-Банк» стал четвертым банком в мире, который запустил с AliExpress совместную программу лояльности. Помимо Беларуси, площадка стимулирует покупателей в Израиле, Южной Корее и России.

«Соглашение полезно для сотен тысяч белорусов, которые часто делают покупки на AliExpress. Люди смогут получать очевидную выгоду и экономить», – сказала руководитель по электронному бизнесу «Альфа-Банка» Ольга Филипенко.

«Беларусь – перспективный рынок для AliExpress, и мы заинтересованы в повышении качества онлайн-сервиса и развитии новых предложений», – пояснил менеджер по развитию бизнеса AliExpress Доминик Инсогна.


В Visa обратили внимание на активность белорусских покупателей в интернете.

«Доля электронной коммерции в Беларуси на октябрь 2018 года составляет 23 процента: на каждые 100 рублей 23 рубля приходятся на онлайн-оплаты», –  отметил региональный менеджер Visa Игорь Ковалев.


 
 
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AliExpress официально вышел на белорусский рынок и вместе с «Альфа-Банком» запустил первую кобрендовую бонусную карту – «Alfa-AliExpress».
 
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