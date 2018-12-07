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Минлесхоз напоминает: срубленная в лесу елка стоит в 122 раза дороже, чем на елочном базаре

08.12.2018 13:51 — Разное | Tut.by  
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Через неделю в Беларуси начнут открываться елочные базары — с 17 декабря. К 22 числу их будет работать 1146 по стране. Министерство лесного хозяйства напоминает любителям живых деревьев о нехитрых правилах, которые нужно помнить при покупке новогодней елки, чтобы праздник не был омрачен немалым штрафом.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В Минлесхозе напоминают, что по действующему законодательству самостоятельная вырубка новогодних елок в лесу обычными людьми не предусмотрена. Кроме того, даже на купленное в положенном месте дерево при перевозке нужно иметь специальные документы, подтверждающие легальность его приобретения — в лесхозе, лесничестве или на елочном базаре. Обычно это квитанция, с указанием места покупки елки и ее стоимости.

Перед новым годом всегда усиливается контроль за лесным фондом. Ведь всегда найдется человек, который в поисках елки пойдет не на елочный базар, а в лес.

— Для более эффективного пресечения незаконных рубок новогодних деревьев, их провоза без соответствующих разрешительных документов, а также пресечения других нарушений лесная охрана, а часто совместно с Госинспекцией по охране животного и растительного мира при президенте, Минприроды и милицией проводит рейды. К примеру, в прошлом году в предновогоднее время их было больше 1800. На дорогах стояло больше 350 контрольных постов, — приводят цифры в Минлесхозе. — За время действия усиленного охранного режима было проверено свыше 8 тысяч машин, обнаружено больше 50 нарушений лесного и природоохранного законодательства.

Кстати, за такого рода нарушения светит немалый штраф. Если на елочном базаре лесная красавица от 1 до 2 метров высотой стоит около 10 рублей, то вырубленная в лесу может обойтись в 1225 рублей.

— За незаконную рубку, существенное повреждение до степени прекращения роста или уничтожение деревьев и кустарников в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах можно получить штраф от 5 до 50 базовых, то есть до 1225 рублей. Для индивидуальных предпринимателей сумма больше — от 20 до 200 базовых — до 4900 рублей. А юрлицу за незаконно срубленную елку придется заплатить от 50 до 300 базовых — до 7350 рублей, — напоминают в Минлесхозе. — Если те же деяния совершить в эксплуатационных лесах, то штраф будет до 30 базовых — 735 рублей, для ИП — от 10 до 100, а для юрлица — от 20 до 200 базовых.

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Лесная охрана рассказала, во что может вылиться незаконная рубка новогодних деревьев.
 
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