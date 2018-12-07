БАТЭ улетел в Грецию готовиться к главному матчу сезона в Лиге Европы

БАТЭ отправился в Грецию, где проведет микросбор перед важнейшим матчем Лиги Европы против ПАОКа. Матч состоится 13 декабря в 20.55 на стадионе «Тумба».



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Напомним расклад в группе. У борисовчан и «Види» по шесть очком. У ПАОКа — три. «Челси» досрочно вышли в плей-офф турнира с первого места. Если «Челси» не проиграет «Види» в последнем туре, то БАТЭ устроит ничейный результат в гостевом матче против греческой команды.

Тренерский штаб Алексея Баги включил в выездной список 22 футболиста:

Вратари: Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

Защитники: Никола Василевич, Максим Володько, Захар Волков, Денис Поляков, Алексей Риос, Александр Филипович;

Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

Нападающие: Михаил Гордейчук, Лувага Кизито, Максим Скавыш, Николай Сигневич.

Вне списка остались травмированные Неманья Милунович, Егор Филипенко и Яссе Туоминен.