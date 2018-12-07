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Орудия на задержанных украинских кораблях были расчехлены и заряжены - ФСБ

08.12.2018 12:27 — Разное | Интерфакс  
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Артиллерийские орудия на украинских катерах, задержанных в Керченском проливе, были заряжены, сообщил начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов.

"В ходе проведённых осмотров украинских катеров установлено, что расчехленные артиллерийские установки находились в заряжённом и приготовленном к бою состоянии", - сказал М. Шишов.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом Симферополя до 25 января 2019 года.

 
 
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Артиллерийские орудия на украинских катерах, задержанных в Керченском проливе, были заряжены, сообщил начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов. "В ходе...
 
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