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Украинских моряков нельзя считать военнопленными, так как РФ и Украина не находятся в состоянии войны - ФСБ

08.12.2018 12:18 — Разное | Интерфакс  
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Арестованные после инцидента в районе Керченского пролива украинские моряки не могут считаться военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

"Указанные украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления и в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны", - заявил начальник Следственного управления ФСБ России Михаил Шишов на брифинге в субботу.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

24 украинца, находившихся на судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена.

Украинские власти настаивают на том, что задержанные военные моряки должны иметь статус военнопленных.

Украинским морякам инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет заключения.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово". При этом трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина" - сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Кроме троих раненых, в числе арестованных 21 человек: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

 
 
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Арестованные после инцидента в районе Керченского пролива украинские моряки не могут считаться военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в...
 
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