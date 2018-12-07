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Прямых пулевых ранений у задержанных украинских моряков нет - ФСБ РФ

08.12.2018 11:59 — Разное | Интерфакс  
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Задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские моряки не получали прямых пулевых ранений, сообщил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов.

"Прямых пулевых ранений нет", - сказал М. Шишов на брифинге в субботу.

По его словам, моряки получили осколочные ранения при повреждении катера.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. Всего в России под арестом оказались 24 украинских моряка.

 
 
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Задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские моряки не получали прямых пулевых ранений, сообщил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил...
 
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