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Прямых пулевых ранений у задержанных украинских моряков нет - ФСБ РФ
Задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские моряки не получали прямых пулевых ранений, сообщил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов.
"Прямых пулевых ранений нет", - сказал М. Шишов на брифинге в субботу.
По его словам, моряки получили осколочные ранения при повреждении катера.
25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. Всего в России под арестом оказались 24 украинских моряка.
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Задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские моряки не получали прямых пулевых ранений, сообщил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил...
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