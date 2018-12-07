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Материалы дела украинских моряков переданы в Следственное управление ФСБ - замглавы департамента береговой охраны
Расследование уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы в отношении 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, передано в центральный аппарат ФСБ.
"Материалы уголовного дела переданы в следственное управление ФСБ России", - заявил на брифинге в субботу первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ Алексей Вольский.
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Материалы дела украинских моряков переданы в Следственное управление ФСБ - замглавы департамента береговой охраны
Расследование уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы в отношении 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском...
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