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Материалы дела украинских моряков переданы в Следственное управление ФСБ - замглавы департамента береговой охраны

08.12.2018 11:58 — Разное | Интерфакс  
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Расследование уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы в отношении 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, передано в центральный аппарат ФСБ.

"Материалы уголовного дела переданы в следственное управление ФСБ России", - заявил на брифинге в субботу первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ Алексей Вольский.

 
 
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Расследование уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы в отношении 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском...
 
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