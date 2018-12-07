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Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО (у) МИД России Михаил Александров считает, что заявление Лукашенко о цене на газ — не что иное, как шантаж России, и на самом деле не Россия, а Беларусь получает преимущества от союза с Россией в одностороннем порядке. «Беларусь заявляет о том, что является суверенным государством. Лукашенко на каждом шагу об этом говорит. Но суверенное государство должно само себя обеспечивать, так что нечего просить деньги у России. Мы и так субсидируем Беларусь в огромных масштабах, но никакой пользы от этих субсидий мы для себя не получаем. Лукашенко не сделал для нас даже такой мелочи, как признание Абхазии и Южной Осетии. Он продолжает игры с НАТО и ЕС, не поддерживает нас в различных кризисных ситуациях. В Сирии его тоже не видно. Как мы должны на это реагировать? Я считаю, что мы на этот шантаж поддаваться не должны. Хотите чтобы мы помогли? Тогда для начала признайте Южную Осетию и Абхазию, направьте хотя бы свой полицейский контингент в Сирию, чтобы поддерживать нашу миротворческую операцию там. А с выкачиванием из России ресурсов и денег без какой-либо отдачи нужно заканчивать. Нужно вообще прекратить льготные поставки и перевести все на чистую монету. Беларусь у нас покупает все по мировым ценам, а мы потом можем выплачивать дотации, оказывать экономическую помощь, давать кредиты. Но не просто так, а за реальное союзническое поведение», — убежден Александров.«Давайте признаем: у России сейчас не так много союзников. По пальцам пересчитать. И все эти союзники с нами дружат или поддерживают видимость лишь потому, что мы их в той или иной степени кормим. Дешевый газ. Открытость границ для трудовых мигрантов. Военные базы на территории — чтобы в случае конфликта защитить (как, например, в случае с Арменией). Мы для друзей — это большой русский медведь, который делится медом. А если не будет делиться, то зачем такой друг? Нужно искать нового! Украина и Грузия — нашли. Мы боимся, что найдут и другие. Отсюда и дешевый газ, и все прочее. При этом, надо понимать, что и у друзей, пусть и сильно зависимых, есть гордость. Лукашенко, например, не раз возмущался российскими министрами, которые часами держат своих белорусских коллег в приемной, как подчиненных. А у нас ведь с 1995 года — Союзное государство».«Как русский, как советский человек он не может не понимать временный и случайный характер возникновения Республики Беларусь. Как и то, что белорусы и русские — это часть одного большого народа. И возвращение к единству будет благом и для них самих, и для русского мира. Поэтому Лукашенко и ведет страну по пути интеграции в рамках Евразийского союза. Но одновременно как президент независимого государства он не может сказать самому себе и своим гражданам: все, мы поигрались в независимость, отсиделись в «домике», сейчас Россия уже не разваливается, она вышла из смуты, давайте воссоединяться.Отсюда и двойственность его действий. Он говорит о том, что вместе воевали с Германией, и хочет такой же цены на газ, как на Смоленщине, но при этом не готов отказываться от суверенитета. Его можно понять — по-человечески и даже политически. Но принимать решение все равно придется. Сейчас Лукашенко 64 года, к моменту создания единого рынка ЕАЭС ему будет 71.Конечно, ему может быть отпущено Богом и 80, и 90 лет жизни. Но вопрос полного воссоединения России и Белоруссии, конечно, должен быть решен при жизни Лукашенко», — пишет Взгляд.Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что в первую очередь Беларуси нужно озаботиться скидками на нефть, чем раздувать газовую тему.«Лукашенко, я думаю, давит на то, что цена российского газа должна быть в Беларуси такой же, как в российских регионах, то есть около 50-70 долларов за тысячу кубов. Сложно найти товар, который Беларусь экспортирует в другие страны, но нам продает дешевле. Я думаю, что Беларуси сильно давить на это не надо, им сейчас важнее получить определенные уступки налоговые по нефтяной отрасли. А уж газовый вопрос для них пока второстепенный», — отметил он.