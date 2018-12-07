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На станции метро "Первомайская" мужчина прыгнул под поезд
Фото очевидца
На данный момент каких-либо сведений о состоянии пострадавшего нет.
Станция закрыта, на месте работают медики и милиция. Движение поездов на всей ветке временно приостановлено.
Как пояснили в столичном метрополитене, происшествие произошло в 22:54. Задержка движения составила 17 минут.
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На данный момент каких-либо сведений о состоянии пострадавшего нет.
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