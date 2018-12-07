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На станции метро "Первомайская" мужчина прыгнул под поезд

08.12.2018 13:25 — Разное | UDF  
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Фото очевидца
В Минске на станции метро «Первомайская» мужчина прыгнул под поезд, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» очевидцы.

На данный момент каких-либо сведений о состоянии пострадавшего нет.

Станция закрыта, на месте работают медики и милиция. Движение поездов на всей ветке временно приостановлено.

Как пояснили в столичном метрополитене, происшествие произошло в 22:54. Задержка движения составила 17 минут.

 
Теги: Минск
 
 
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На данный момент каких-либо сведений о состоянии пострадавшего нет.
 
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