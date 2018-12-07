Из-за пожара в жилом доме в Ганцевичах эвакуировали 35 человек

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БЕЛТА

Пожар произошел 7 декабря около 22.40 в подвале четырехэтажного жилого дома на улице Монтажников. Работниками МЧС из квартир двух подъездов эвакуировано 35 человек, из них четыре ребенка. Огнем повреждено 10 кв.м помещения подвала, закопчены стены и потолок.Причина пожара устанавливается.