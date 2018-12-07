|
Из-за пожара в жилом доме в Ганцевичах эвакуировали 35 человек
Фото из архива БЕЛТА
Пожар произошел 7 декабря около 22.40 в подвале четырехэтажного жилого дома на улице Монтажников. Работниками МЧС из квартир двух подъездов эвакуировано 35 человек, из них четыре ребенка. Огнем повреждено 10 кв.м помещения подвала, закопчены стены и потолок.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар произошел 7 декабря около 22.40 в подвале четырехэтажного жилого дома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)