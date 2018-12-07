

Ольга Бузова. Фото: телеканала ТНТ

«Вы знаете, «Евровидение» настолько непредсказуемая система...Кто мог представить, что Дана Интернейшнл, будучи трансгендером, представит Израиль, пуританскую страну, и выиграет. Кто думал, что победит бородатая женщина из Австрии? В этом конкурсе возможно все - если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Так что почему нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа».

Академики из числа артистов, продюсеров, музыкальных журналистов и авторов песен выбрали тех, кто за прошлый год сделал больше и круче, чем остальные. На сцену в этот вечер поднималисьи другие артисты, которые были удостоены наград или выступлений на главной российской сцене.Первой вышла группа «Ленинград», которая постаралась завести зрителя, еще не согревшегося после улицы. Народ туго соображал и отошёл только к Филиппу, который на кремлёвской сцене смотрелся будто в два раза выше. Поп-король в полюбившимся ему образе космического ковбоя пустил фейерверк из своих «казаков», и, казалось, был счастлив. Но потом чуть расстроился, когда награду в номинации «Концерт года» не получила его любимицаза «Диву». Но что уж тут поделать - так распределились голоса жюри.Заклятый друг Киркорова,, физически в зале не присутствовал, но зато в гриме под Гоголя выразительно читал песни наших молодых исполнителей с больших экранов. Женщины с цветами для Николая не знали, куда бежать, поэтому, пометавшись по залу, складывали букеты под экраны.Премия «Виктория» хороша тем, что на ней есть место и группе, и, и, и. Этот артист поднимался на сцену аж трижды - и пел, и вручал, и выступал, еще и матом ругнулся на радостях, обувь на сцене снял с носками по просьбе, который как раз награду-то и передал. Мол, чтобы не забывал, как начинал свой творческий путь. В номинации «шансон» победил. Самого барда не было, поэтому награду получала его дочь, которая поблагодарила голосовавших за ее отца словами из песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».Ведущий вечера,, решил по телевизионной привычке внести перчинку в солидное мероприятие, и призвалпоказать пример, как надо целоваться. Хорошо что с исполнителем хита «Чика» рядом сидела супруга, но плохо, что «комедийщик» начал тут же отмазываться - просить всех выйти, потушить свет и тд. В общем, шоу мы не дождались.Но Малахов, сам того не ожидая в один момент напомнил нам важную тему. Среди гостей был победитель «классического» конкурса «Евровидение», пианист. Андрей в беседе с ним упорно упускал слово «классический» чуток путая зрителей, которые помнят, что последний раз победа наша была в 2008-м году и привёз ее Дима Билан. Но тут речь шла о соревновании классических музыкантов «Eurovision Young Musicians», проходившем в августе этого года, где молодой российский музыкант как раз и занял первое место.Мысль естественным образом потекла в сторону более привычного нам евросмотра, который в 2019-м году пройдёт в Израиле. Обычно к концу года канал уже определяется с тем, какого артиста послать на конкурс для представления нашей страны. В этот раз ответственным за трансляцию будет канал «Россия», который последние годы не проводит народного голосования - артиста выбирает профессиональное жюри.Безусловно, тусовка уже обсуждает варианты. И поговаривают, что среди кандидатур есть и нехилый рояль в кустах.- а почему бы и нет? Популярная, поёт, способна из ничего сделать прическу, салат и скандал. Плюс активная поддержка «ее людей», которые живут по всему миру и способны отдать голоса за любимую певицу... Плюс по привычке может в любой момент заплакать от эмоций, что тронет сердца даже самых суровых домохозяек из Сан-Марино.В момент наших размышлений по кремлевским коридорам степенно прогуливался ничего не подозревающий Филипп Киркоров. Мы подкрались к артисту с уточняющими вопросами по поводу грядущего конкурса. Фил практически никогда не пропускал «Евровидение», являясь фактически талисманом, ну или ангелом-хранителем конкурса, у которого всегда в кармане в нужный момент находятся песня, греки, шоу, стратегия и концепция. На вопрос о возможном участии Бузовой в евросмотре Киркоров ответил практически не думая:На вопрос журналистов, готов ли поп-король посодействовать Ольге в участии в конкурсе, Фил с кошачьей улыбкой ответил: -. Из его комментария мы так и не смогли понять - действительно ли у Бузовой есть перспектива прогреметь на всю Европу. Но в любом случае будет интересно.