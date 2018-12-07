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Претензии, высказанные на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в целом понятны. Но почему глава Беларуси заговорил о проблемах публично – при журналистах, а не за закрытыми дверями?выделил несколько моментов.– отметил политолог.прямо призывал главу Беларуси:. Чего опасался президент России?– считает Валерий Карбалевич.К 2025 году члены ЕАЭС должны согласовать единые рынки нефти и газа. Будут ли осуществлены планы?подытожил политолог.