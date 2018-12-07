ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Royal Cup Open приглашает всех любителей тенниса на турнир в Минске

08.12.2018 12:52 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Приветствуем всех любителей тенниса, а также всех тех, кто ещё ни разу не принимал участие в наших Брендовых турнирах серии Royal Cup Open!

Уважаемые игроки! Мы продолжаем принимать заявки на мужской парный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open.

Место проведения: Минск, спортивный клуб "Yestoday" (ул. Е. Полоцкой, 4).

Покрытие кортов: хард.

Сроки проведения:

14.12. жеребьевка;

15.12. – 22.12. основной турнир.

Заявки на турнир: до 14.12. включительно

Вступительный взнос: 60 руб. (с пары)

Вход для зрителей – бесплатно

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Уважаемые игроки! Организаторы всегда учитывают пожелания и предпочтения игроков о расписании игр основных сеток турнира. Об удобном и желаемом времени, просьба сообщать организаторам до жеребьевки!

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ С ПЕРВОГО КРУГА предоставляются мячи, вода, судья. Игроков, финалистов и победителей ожидают подарки и сюрпризы от организаторов, спонсоров и партнеров турнира, а также многое другое. Помимо этого, финалисты получат 50% скидку на участие в следующем турнире, а победители - БЕСПЛАТНОЕ участие.

ЗАЯВКИ НА ТУРНИР:

Вы можете оставить заявку на турнир на нашем официальном сайте tennis-minsk.by, либо по телефону +375(33)3319500 (либо Viber/Telegram). Также все организационные и интересующие Вас вопросы по выше указанному номеру.

Следите за новостями и событиями турнира на всех официальных ресурсах организатора и информационных партнеров Royal Cup Open.

НЕ ПРОПУСТИТЕ, БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Заявляйтесь, приглашайте знакомых теннисистов любителей и следите за новостями.

Наши регулярные Брендовые турниры серии Royal Cup Open успешно объединяют всех теннисистов Беларуси.

Уважаемые участники!
Мы организовываем для Вас лучшие турниры и будем рады видеть новых любителей тенниса!

Также будем рады видеть всех на нашем турнире в качестве зрителей.


Спонсоры турнира:

Независимый Партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок (pohudet.by)

Сеть магазинов СОСЕДИ (sosedi.by)

Тайская Spa-деревня BAUNTY (baunty.by)


Партнёры:

Кафе «GARAGE» (cafegarage.by)

Торгово-развлекательный центр ТИТАН (titanminsk.by)

КІНАКОНГ — кіно па-беларуску (kinakong.by)

VITAMINERAL (vitamineral.by)

Творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN" (f-kitchen.by)

Салон красоты «СПЛЕТНИЦА» (https://www.instagram.com/spletnica_minsk/)

Парк активного отдыха «0.67» (067.by)

Питьевая вода "БОРОВАЯ" (brt.by)

Теннисная марка "YONEX" (yonex-belarus.by)

Центр печати «КОПИРЫЧ» (kopirych.by)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приветствуем всех любителей тенниса, а также всех тех, кто ещё ни разу не принимал участие в наших Брендовых турнирах серии Royal Cup Open!
 
Новости дня
Новости разные
 
Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Райгардас»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика