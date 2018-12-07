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Royal Cup Open приглашает всех любителей тенниса на турнир в Минске
Уважаемые игроки! Мы продолжаем принимать заявки на мужской парный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open.
Место проведения: Минск, спортивный клуб "Yestoday" (ул. Е. Полоцкой, 4).
Покрытие кортов: хард.
Сроки проведения:
14.12. жеребьевка;
15.12. – 22.12. основной турнир.
Заявки на турнир: до 14.12. включительно
Вступительный взнос: 60 руб. (с пары)
Вход для зрителей – бесплатно
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уважаемые игроки! Организаторы всегда учитывают пожелания и предпочтения игроков о расписании игр основных сеток турнира. Об удобном и желаемом времени, просьба сообщать организаторам до жеребьевки!
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ С ПЕРВОГО КРУГА предоставляются мячи, вода, судья. Игроков, финалистов и победителей ожидают подарки и сюрпризы от организаторов, спонсоров и партнеров турнира, а также многое другое. Помимо этого, финалисты получат 50% скидку на участие в следующем турнире, а победители - БЕСПЛАТНОЕ участие.
ЗАЯВКИ НА ТУРНИР:
Вы можете оставить заявку на турнир на нашем официальном сайте
Следите за новостями и событиями турнира на всех официальных ресурсах организатора и информационных партнеров Royal Cup Open.
НЕ ПРОПУСТИТЕ, БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Заявляйтесь, приглашайте знакомых теннисистов любителей и следите за новостями.
Наши регулярные Брендовые турниры серии Royal Cup Open успешно объединяют всех теннисистов Беларуси.
Уважаемые участники!
Мы организовываем для Вас лучшие турниры и будем рады видеть новых любителей тенниса!
Также будем рады видеть всех на нашем турнире в качестве зрителей.
Спонсоры турнира:
Независимый Партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок (
Сеть магазинов СОСЕДИ (
Тайская Spa-деревня BAUNTY (
Партнёры:
Кафе «GARAGE» (
Торгово-развлекательный центр ТИТАН (
КІНАКОНГ — кіно па-беларуску (
VITAMINERAL (
Творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN" (
Салон красоты «СПЛЕТНИЦА» (https://www.instagram.com/spletnica_minsk/)
Парк активного отдыха «0.67» (
Питьевая вода "БОРОВАЯ" (
Теннисная марка "YONEX" (
Центр печати «КОПИРЫЧ» (
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Приветствуем всех любителей тенниса, а также всех тех, кто ещё ни разу не принимал участие в наших Брендовых турнирах серии Royal Cup Open!
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