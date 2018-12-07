

Ярослав Романчук. Фото: Sputnik / Виктор Толочко

«Итак, предстоит еще одна встреча Путина и Лукашенко, — пишетна своей странице в. — Смею прогнозировать, что по газу, нефти, нефтепродуктам и электроэнергии на серьезные уступки Кремль не пойдет. Он сам не знает, как сбалансировать доходы, расходы, свои амбиции и ожидания населения.А Лукашенко кровь из носа нужна договоренность хотя бы по компенсации от налогового маневра России. Иначе – плакал экономический рост в 2019-2020 гг. Резко возрастают угрозы социального порядка, особенно если в период парламентских и президентских выборов Вертикаль начнет щемить полмиллиона т. н. тунеядцев.Есть еще болезненный висяк в виде БелАЭС. Здесь главе Беларуси тоже нужны компромиссы, отсрочка проекта, как минимум, на год.Из-за неопределенности с Россией правительство не может предложить бюджет на 2019 год. Опять нестыковки и полная неопределенность. Наступает новая фаза смутных времен. Время неприятных, болезненных, но необходимых, давно назревших решений. Спрятаться в кусты не удастся.Получить отсрочку на год – не исключено, но тогда в 2020-2021 гг. требования Кремля к Беларуси будут еще жестче. Как бы новый «другой уровень интеграции между нашими странами», как сказал Путин, не означал поглощение Беларуси в новую государственно-политическую единицу. Вопрос о том, кому ее возглавить, в этом контексте звучит риторически».