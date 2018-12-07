﻿ Давка в ночном клубе в Италии: шесть человек погибли, более 100 пострадали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Давка в ночном клубе в Италии: шесть человек погибли, более 100 пострадали

08.12.2018 12:26 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: corriere.it
Трагедия произошла во время концерта рэпера Сфера Эббаста.

В ночном клубе в итальянской провинции Анкона возникла давка, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает газета Corriere della Sera.

Давка произошла во время концерта рэпера Сфера Эббаста около часа ночи по местному времени (около 3 часов ночи по минскому). В клубе находилось около тысячи человек.

По предварительным данным, панику в заведении спровоцировало то, что кто-то распылил перцовый баллончик. Люди пытались выбраться из помещения, в результате возникла давка. По данным местных СМИ, погибли не менее 6 человек, около 120 пострадали. Все пострадавшие отправлены в больницы. По данным медиков, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.



Сообщается, что аварийный выход был закрыт. «Мы танцевали, когда мы почувствовали кислый запах. Мы побежали к одному из аварийных выходов, но он был закрыт, охранники сказали нам вернуться», — рассказал пострадавший в результате происшествия подросток.


 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла во время концерта рэпера Сфера Эббаста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинских моряков нельзя считать военнопленными, так как РФ и Украина не находятся в состоянии войны - ФСБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика