Давка в ночном клубе в Италии: шесть человек погибли, более 100 пострадали

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#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.



#Corinaldo (AN) #8dic , nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.



В ночном клубе в итальянской провинции Анкона возникла давка, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает газетаДавка произошла во время концерта рэпераоколо часа ночи по местному времени (около 3 часов ночи по минскому). В клубе находилось около тысячи человек.По предварительным данным, панику в заведении спровоцировало то, что кто-то распылил перцовый баллончик. Люди пытались выбраться из помещения, в результате возникла давка. По данным местных СМИ, погибли не менее 6 человек, около 120 пострадали. Все пострадавшие отправлены в больницы. По данным медиков, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.Сообщается, что аварийный выход был закрыт.— рассказал пострадавший в результате происшествия подросток.