|
В Кремле анонсировали еще одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года
Фото: РИА Новости
"Президенты России и Беларуси условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - сказал Дмитрий Песков в пятницу журналистам в Москве.
"Что касается вчерашнего ЕАЭС, то это было очень продуктивное, рабочее мероприятие, где велся именно рабочий разговор. Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений", - отметил он.
Напомним, что спор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко возник из-за цен на газ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры России и Беларуси договорились встретиться до конца текущего года для обсуждения спорных ситуаций.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)