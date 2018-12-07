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В Кремле анонсировали еще одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года

08.12.2018 12:16 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Лидеры России и Беларуси договорились встретиться до конца текущего года для обсуждения спорных ситуаций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Президенты России и Беларуси условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - сказал Дмитрий Песков в пятницу журналистам в Москве.

"Что касается вчерашнего ЕАЭС, то это было очень продуктивное, рабочее мероприятие, где велся именно рабочий разговор. Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений", - отметил он.

Напомним, что спор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко возник из-за цен на газ.

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Лидеры России и Беларуси договорились встретиться до конца текущего года для обсуждения спорных ситуаций.
 
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