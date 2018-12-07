Лукашенко изменил границы ландшафтных зон у заказника «Лебяжий»



Фото: мотолькопомоги.бел

Был лес — стало живописное место для отдыха и развлечений

Скриншот из документа на pravo.by

Изображение: "Яндекс Карты"

Фото: мотолькопомоги.бел

Заказник «Лебяжий» тоже уменьшился

Скриншот из документа на pravo.by

Согласно указу № 468 от 5 декабря, в генеральный план вносятся следующие изменения. Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпр в границах проспекта Победителей и улицы Ратомской исключается участок площадью 1,57 гектара, который включается в состав ландшафтно-рекреационной подзоны ЛР-1'.Согласно регламентам Генплана это значит, что природная-ландшафтно-рекреационная территория с низкой рекреационной нагрузкой (типа леса или гидропарка) превращается в центр науки, культуры, здоровья, туризма, отдыха и развлечений с высокими рекреационными нагрузками, для которых необходимо обеспечить высокий уровень природного окружения. Проще говоря, был лес — стало живописное место для отдыха и развлечений. И это место согласно указу находится между заказником «Лебяжий» и зоной жилой смешанной застройки. Как видим, это застройка «Тапаса», который возводит тут «Олимпик Парк» с рестораном в прибрежной зоне.Как мы сообщали ранее, строительство идет именно в буферной зоне между заказником и жильем.И если раньше на этом участке можно было застраивать лишь до 1% территории, то сейчас — до 18. Раньше на гектаре этой земли можно было построить только сто квадратных метров, сейчас — 1800. Как видим, уровень человеческого воздействия на эту природную зону возрастает почти в 20 раз.Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпроо исключается 0,13 гектара и включается в состав зоны ЛРпр.Это значит, что 0,13 гектара территории особо охраняемой территории (заказника «Лебяжий») переводится в разряд природной-ландшафтно-рекреационной территории с низкой рекреационной нагрузкой (типа леса или гидропарка). Раньше эту территорию вообще нельзя было как-то градостроительно осваивать, а теперь — совсем минимально, но можно. Как минимум закон позволяет застроить до 1% ее территории.Напомним, недавно мы писали о том, что «Тапас» начал строить ресторан в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», которая раньше рассматривалась как буферная зона между заказником и «Олимпик Парком». Эта история возмутила активистов, но застройщик уверял, что все законно. Судя по всему, теперь это действительно так.