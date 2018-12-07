



Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Райгардас» на границе с Беларусью. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«В пункте пропуска «Райгардас» (сопредельный белорусский пункт пропуска — «Привалка») у литовской таможни произошел очередной сбой функционирования программного обеспечения. На выезд из Беларуси по состоянию на 10.00 стояло 250 грузовых транспортных средств», — проинформировал Антон Бычковский.

Госпогранкомитет предупреждает грузоперевозчиков о том, что в связи с возникшей проблемой в функционировании программного обеспечения у литовских таможенных служб возможно формирование протяженных очередей грузовых транспортных средств. «Просим учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы на литовском направлении», — подчеркнул официальный представитель.

На литовском направлении по состоянию на 10.00 на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Котловка» стоит более 40 грузовиков, в пункте пропуска «Каменный Лог» — более 360, в «Бенякони» — более 140 грузовых транспортных средств.