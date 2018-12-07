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Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Райгардас»
08.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Райгардас» на границе с Беларусью. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
«В пункте пропуска «Райгардас» (сопредельный белорусский пункт пропуска — «Привалка») у литовской таможни произошел очередной сбой функционирования программного обеспечения. На выезд из Беларуси по состоянию на 10.00 стояло 250 грузовых транспортных средств», — проинформировал Антон Бычковский.
Госпогранкомитет предупреждает грузоперевозчиков о том, что в связи с возникшей проблемой в функционировании программного обеспечения у литовских таможенных служб возможно формирование протяженных очередей грузовых транспортных средств. «Просим учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы на литовском направлении», — подчеркнул официальный представитель.
На литовском направлении по состоянию на 10.00 на выезд из Беларуси в пункте пропуска «Котловка» стоит более 40 грузовиков, в пункте пропуска «Каменный Лог» — более 360, в «Бенякони» — более 140 грузовых транспортных средств.
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Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Райгардас» на границе с Беларусью. Об этом сообщил официальный представитель...
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