Футбольные мячи, манекены, хлебные буханки — контрабандистам все сложнее перевезти через границу партии сигарет

В приграничье давно сформировалась группа людей, которые фактически «живут» в пунктах пропуска, сутками простаивая там в очередях. Торгуют они чаще всего сигаретами, провозят их в специально сделанных тайниках автомобилей, в багаже, а то и прямо на себе – под одеждой. Понятно, что дни такого бизнеса сочтены – оборудование, которым таможенники укомплектовывают свои рабочие места, скоро не оставит для злоумышленников никакого шанса. Тем не менее пока «теневой» бизнес продолжается. Как таможня противостоит сигаретным контрабандистам, узнавала корреспондент «Рэспублікі».





Плюс-минус доллар

Большая часть «приграничных бизнесменов» в своем деле давно. Эта прослойка начала формироваться еще в начале 1990-х, когда из-за массовых сокращений с предприятий люди пытались найти способы заработать самостоятельно. Наиболее активные устремились на рынки. Другие стали ездить в Польшу, вывозя и продавая там добротные белорусские изделия. Позже поток товаров изменил направление. И тогда предприимчивые приграничные жители переключились на топливо и подакцизные товары.

Сегодня на выезде из Гродно в направлении белорусско-польской границы можно увидеть оптовые магазины, торгующие сигаретами. Режим работы — круглосуточный. В таких магазинах, если кто-то покупает несколько коробов «Фэста» или «Минска», никто даже не поинтересуется, для чего и зачем. А для постоянных покупателей даже действует гибкая система скидок.

В одном из таких магазинов разговорилась с солидным мужчиной, который приобрел несколько блоков «Фэста». За свои полвека он перевидал всякого. Большая часть его жизни прошла на границе. «Делец» имеет высшее техническое образование и в свое время вполне мог бы устроиться на работу с четким режимом работы. Но легкие деньги, которые рекой лились в карманы, определили будущее. Поначалу возил в Польшу спирт, различные товары для дома, потом перешел на топливо. Сегодня, признается, сигареты остались, пожалуй, единственным способом заработать. В видавшем виды «Пежо» он своими силами оборудовал несколько тайников. На хлеб с маслом хватает, а все остальное уже давно есть.





— «Переделку» можно заказать у профессионалов, — делится секретами опасного бизнеса Владимир. — Но цены кусаются. Придется заплатить от 1,5 до 2 тысяч евро. Завсегдатаи заказывают переоборудование у литовских специалистов. Они делают быстро и качественно. Правда, если отправят на сканирование, то все тайное сразу станет явным. Конфискуют и товар, и машину.

Для тех, кто далек от приграничной темы, напоминаю: при пересечении границы при себе можно иметь только 2 пачки сигарет. Некоторые забывают и берут больше, а потом удивляются, что им выписали штраф. Минимальная планка штрафа за провоз одного блока сигарет у соседей определена в 250 злотых (это примерно 70 долларов). Если счет числа блоков идет на десятки, то можно получить штраф, равный цене подержанной иномарки, а также лишиться самого средства передвижения. Тогда домой придется возвращаться пешком.

Владимир рассказал, что последний раз польские таможенники нашли у него сигареты примерно год назад. Тогда пришлось заплатить 1,5 тысячи долларов. Если бы все удалось, то за одну ночную поездку он положил бы тогда в карман 350 долларов. Навар на одной пачке — плюс-минус доллар. Урок даром не прошел: с тех пор он не берет больше 10 блоков. Говорит, многие поступают так. Попадаются еще смельчаки, которые рискуют остаться без машины, но их становится все меньше.

— Это рулетка, — рассуждает гродненец. — Те, кто работает постоянно, к штрафам относятся, как к налогам. Иногда месячная «зарплата» уходит на такие выплаты. Зато в последующем можно отбить потери, хотя риски возрастают.

Те, кто часто пересекает границу, знают польских таможенников в лицо, а иногда и по имени. Когда работают более-менее «лояльные» смены, на границе скапливаются очереди. Если на вахте незнакомые, то граница почти пустая. Тогда спокойно могут ехать те, кто сигарет не возит. Ну или новички, которых еще никто не знает. Новым игрокам, как в любой азартной игре, какое-то время везет. Впрочем, таможенникам можно попасться и с первого раза.

Пограничный дозор и сельские помощники

Контрабандистов задерживают не только при прохождении границы в пунктах пропуска. Чтобы избежать досмотра, ушлые граждане придумывают разные способы переправки подакцизного товара. Подготовка нередко происходит в приграничных лесах. При задержании говорят, что оказались там случайно. Дескать, искали грибы, охотились или даже пришли нарубить дров. Только вот вряд ли все это можно сделать голыми руками. Известны случаи попыток переправить сигареты из нашей страны путем сплава на плотах и с помощью дронов.





Старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы Михаил Скорина вспоминает, пожалуй, самое крупное задержание в этом году:

— Гродненские пограничники пресекли деятельность трансграничной преступной группы, состоящей из десяти человек. Все они занимались контрабандным перемещением сигарет через белорусско-литовскую границу. У задержанных были свои склады и «автопарк» у самой границы. Свою преступную деятельность начали еще в 2014 году. У каждого из участников были четко закрепленные обязанности. Одни закупали товар, другие сбывали его в соседней стране.

Для хранения сигарет в пограничной зоне Гродненского района выкупили дома, оборудованные камерами видеонаблюдения. В распоряжении контрабандистов оказался целый автопарк: Infiniti, Seat Alhambra, Sеаt Ibiza с прицепом, Volkswagen Passat. В домах обнаружили радиостанции и мобильные телефоны типа «моноблок», тепловизоры для обнаружения сотрудников пограничной службы в момент переброски, а еще ветрозащитные костюмы-«горки», ремни для ношения коробов, мешки для упаковки сигарет. На момент задержания к отправке готовилась очередная партия (55 тысяч пачек). При задержании контрабандисты попытались заблокировать доступ в дом и оказать сопротивление. Пограничники вынужденно применили физическую силу и спецсредства, а также оружие травматического действия.





Большую помощь в охране границы оказывают пограничникам добровольные дружины и местное население. Жители приграничья давно поняли, что это общее дело. На счету добровольных дружинников уже десятки задержанных нарушителей. За активное участие в охране границы ежегодно поощряют около ста человек.

— Только за истекший период этого года наши сотрудники задержали 145 нарушителей границы, в 111 случаях выявлены перемещения через границу товарно-материальных ценностей на общую сумму более 785 тысяч белорусских рублей, а также несколько попыток перемещения через границу наркотических средств, — озвучил результаты работы Михаил Скорина. — Изъяли 11 килограммов наркотиков, уничтожили 1,3 тонны выращиваемых наркотических растений. Неоднократно пресекался незаконный оборот оружия и боеприпасов. 7 декабря проводим очередной слет добровольных дружин, где подведут итоги работы и наградят самых активных. Работа по выявлению граждан, организующих контрабанду табака, ведется круглосуточно. Раз в неделю обязательно фиксируются задержания.

Проскочить таможню

И все-таки самый удобный способ доставки сигарет в Евросоюз — автомобильный. Работники белорусской таможни говорят, что загруженность границы зависит от дня недели. Очереди появляются в преддверии праздников, а также в дни предпраздничных распродаж в Польше и Литве. Что касается контрабандистов, то у таможенников есть специальная база, куда уже внесены те, кто засветился. К таким персонам — повышенное внимание.

Чтобы скрыть сигареты от таможенного контроля, как правило, контрабандисты используют конструктивные полости легкового и грузового транспорта, а также специально изготовленные тайники, например, в железнодорожных вагонах и цистернах. Граждане часто прячут сигареты просто в багаже, на одежде либо на собственном теле.

Гродненцы чаще всего едут в Польшу через пункт пропуска «Брузги». Здесь всегда кипит жизнь. В будний день перед нами ровные ряды грузовиков, прошедших таможенный контроль и ожидающих въезда на сопредельную территорию. В нашу сторону — небольшая очередь возвращающихся из Польши легковушек. Она движется быстро, потому что машины практически пустые.

Повышенное внимание таможенников приковано к рейсовым автобусам и маршруткам. Путешественников ждет серьезный досмотр багажа. Покупки надо взвесить, проверить на наличие запрещенных к ввозу товаров. Некоторые «забывают» о запрете на ввоз свинины, а те, кто знает, стараются запрятать деликатесы подальше от зоркого глаза специалиста.





— Чтобы понять, лукавит человек или нет, достаточно заглянуть в паспорт, — указывает на элементарные вещи таможенник. — Если там множество штампов о пересечении границы, то вряд ли такой гражданин что-то лишнее везет по незнанию.

— Выявленные случаи нарушений по не заявленным в декларации товарам можно посмотреть на сайте Таможенной палаты в Белостоке, — говорит таможенник. — Их не утаишь. Нарушители всегда знают, почему их проверяют и что ищут. Есть и такие, кто умудряется проехать в Польшу до 30 раз в месяц. Как правило, это молодые люди, которым до пенсии еще далеко. С документами и водительскими правами — полный порядок. Работающий человек может позволить себе съездить за покупками максимум один раз в неделю. Чаще всего в выходные дни.

— А что еще может вызвать подозрение?

— Если человек выехал на авто за границу час назад, а еще через час вновь въезжает в страну практически без вещей и товаров, значит, он что-то сбыл за валюту и возвращается обратно.

Для незаконного вывоза табачной продукции в страны Европейского союза по-прежнему наиболее активно используются участки границ с Литвой и Польшей. На сайте ГТК можно найти результаты работы за январь — октябрь этого года. Работниками таможни выявлено более 28,5 тысячи различных правонарушений. Таможенными и следственными органами возбуждено 21 уголовное дело по фактам контрабанды товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через таможенную границу. Это на треть превышает показатели прошлого года.

Снова разбирают обшивку поездов





Жители Гродно долго ждали, когда пустят поезд до польского Кракова. И наконец-то гродненский вокзал ожил в части международных перевозок. Никто и не предполагал, что с новеньким составом, проезд в котором совсем не бесплатный, ушлые граждане начнут вдруг поступать так, как со знакомой всем гродненцам электричкой. Внутреннюю обшивку вагонов по пути следования буквально разбирали на запчасти. Краковский поезд идет с проводниками, короткими остановками. Несмотря на это, уже через пару недель его пришлось обновлять. Панели и прочие предметы, за которыми можно прятать контрабанду, уже просто отваливались.

А в октябре этого года польские таможенники вдруг отцепили вагон поезда Гродно — Белосток — Варшава — Краков. В нем обнаружили тайники с большим количеством контрабандных сигарет. Всего специалисты насчитали 52 тысячи папирос. Табачные изделия были спрятаны под потолком вагона. Поезд продолжил путь без одного вагона, а тем пассажирам, которые ехали в нем, предложили перейти в соседние. О том, кто конкретно подозревается в попытке провоза контрабанды, а также какое наказание ему грозит, не сообщили. Судя по опыту прошлых лет, найти владельца достаточно проблематично. Никто ведь не признается, что это его нелегальный груз. Но явно одно: незадачливый контрабандист или даже группа остались без заработка.





В этом же месяце сразу два случая задержания табачных изделий зафиксировали на железнодорожной станции Бенякони. При оформлении на выезд из Беларуси грузового поезда сообщением Лида — Вайдотай с применением технических средств в одном из вагонов с грузом калийных удобрений обнаружил 20 тысяч пачек сигарет. Вечером этого же дня в аналогичном грузовом составе, направлявшемся в Литву, служители границы заметили посторонние следы на одном из вагонов. Во время досмотра выявили 15 тысяч пачек сигарет.

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Нельзя не упомянуть о масштабах контрабанды. Она варьируется от нескольких пачек сигарет, которые перевозят пенсионеры, до организованных международных групп, располагающих большими ресурсами для организации крупных партий контрабанды.

— Рядовой гражданин вряд ли сможет загрузить табаком целый грузовик, — говорят на таможне. — В некоторых фирмах водителям дают сигареты в нагрузку к основному виду перевозимого товара. Если в фуре сделан тайник, то неопытный инспектор, скорее всего, не сможет его найти. Особенно если у машины с документами все в порядке. Опять же при условии, что фуру не отправят на рентген.

Для белорусского контрабандиста главное — транспортировать сигареты за польскую или литовскую границу. Вглубь Евросоюза их везут уже сами поляки или литовцы. И путь этот непростой. Именно по информации пограничных и таможенных органов соседних стран мы узнаем о самых крупных задержаниях и можем судить о размерах сигаретного бизнеса.

На дорогах Подляского воеводства нередко останавливают легковые авто местных жителей с багажниками, полными сигарет без польских акцизов. Обыски в домах местных жителей приводят к еще более крупным находкам, иногда поражающим воображение.

В апреле этого года большую сделку контрабандистам сорвали польские таможенники. В фуре, остановленной неподалеку от польско-литовской границы, обнаружили рекордную партию сигарет. Водитель-белорус заявил, что перевозит торф. Однако машину решили просветить рентгеном и не ошиблись: внутри оказались контрабандные сигареты почти на 3 миллиона долларов. Под торфом было спрятано 450 000 пачек сигарет без акцизов. Незаконные товары отправили на склад, грузовик — на стоянку таможенного департамента в Сувалках. Водитель может получить до 10 лет лишения свободы.





Последнее крупное задержание литовских таможенников было меньше месяца назад. Во время детального осмотра выяснилось, что за полистирольными пакетами спрятана 641 тысяча пачек гродненских сигарет «Фэст». Несколько дней литовцы пересчитывали «улов». Это оказалась рекордная партия на общую сумму 2 миллиона евро. В Департаменте таможенных уголовных расследований идет досудебное расследование, а в Каунасе и Клайпеде в связи с этим делом проводились обыски.

Со временем и мелкие, и крупные контрабандисты стараются выходить на новые уровни. Где только не прячут дальнобойщики сигареты, переоборудуя свои автопоезда: в кабине и под ней, на двигателе, внутри бревен и даже в пролетах перевозимых железобетонных мостов. Граждане с фантазией ухитряются нашпиговать пачками велосипеды, футбольные мячи, манекены, хлебобулочные изделия и надгробные плиты. Но к каким бы ухищрениям ни прибегали любители легкой наживы, моментально реагируя на разницу цен в соседних странах, все чаще их усилия напоминают игру в рулетку. Выиграть в ней можно, но если проиграешь — мало не покажется.