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Аппарат NASA услышал ветер на Марсе

08.12.2018 14:22 — Разное | Ежедневник  
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Аппарат NASA услышал ветер на Марсе

Американское аэрокосмическое агентство сообщило о том, что отправленный на Марс 10 дней назад аппарат InSight впервые передал на Землю аудиозапись, на которой слышно что-то вроде ветра.

что-то вроде ветра.

Специалист NASA Брюс Банердт в интервью официальному сайту NASA заявил, что у отправленного на Марс аппарата не было задачи услышать нечто подобное, однако аудиозапись может действительно говорить о неких звуковых волнах на Марсе. При этом они настолько малы, что человеческое ухо их воспринять не может, однако их передают локаторы американского аппарата.

В американском агентстве также сообщили о том, что намерены установить на Марсе специальное оборудование, которое позволит изучать вибрации на поверхности планеты и тем самым узнать больше о ее устройстве, пишет РБК.

Проект исследования Марса Nasa осуществляет совместно с партнерами из Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Испании и Польши.

 
 
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Американское аэрокосмическое агентство сообщило о том, что отправленный на Марс 10 дней назад аппарат InSight впервые передал на Землю аудиозапись, на которой слышно...
 
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