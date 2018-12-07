Биологически активный материал для регенерации кожи создали в Китае

Китайские ученые разработали новый биоразлагаемый и биологически активный материал, способный оказывать ранозаживляющее действие и стимулировать регенерацию кожи.





Полное восстановление кожи происходит довольно трудно при ожогах большой площади, серьезных инфекциях или заболеваниях микробной этиологии, поэтому существует большая потребность в биомедицинских материалах, которые могут способствовать заживлению ран и эффективно противостоять инфекции.

Группа исследователей из Сианьского университета «Цзяотун» в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая разработали новый вид биомиметического (искусственный наноматериал, имитирующий свойства биоматериалов или созданный на основе принципов, реализованных в живой природе) антибактериального материала, который может способствовать регенерации кожи.

Упругий как кожа материал отличается хорошей биосовместимостью и позволяет предотвратить бактериальную инфекцию с множественной лекарственной устойчивостью.

В проведенных на мышах экспериментах он ускорил заживление ран и регенерацию придатков кожи, включая волосяные луковицы, и привел к окончательной регенерации ткани кожи.