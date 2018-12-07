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Футбольный клуб «Крумкачы» меняет название. Объявлен конкурс на новое имя

08.12.2018 14:52 — Разное | Tut.by  
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На сайте футбольного клуба «Крумкачы» появилось официальное заявление о том, что команда меняет название. В нем сообщается, что коллектив надеется на понимание со стороны болельщиков и обращается к ним за помощью в выборе нового имени клубу.

Свои варианты вы можете присылать на info@krumka.by. Подчеркивается, что важно сохранить преемственность истории, бренда, но вместе с тем необходима новая отправная точка для развития.


Фото: ФК «Крумкачы»

Напомним, что после недопуска клуба весной этого года в высшую лигу, «Крумкачы» начали новую жизнь. Пианист Юрий Блинов и голкипер «воронов» Евгений Костюкевич создали юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) с отчасти знакомым названием («НФК «Крумкачы»).

Экс-босс команды Денис Шунто передал ООО права на использование названия и логотипа старых «Крумкачоў». Новая команда, которой начал руководить тренер старых «воронов» Алексей Кучук, заявилась во вторую лигу. Там без особых проблем заняла второе место и досрочно завоевала право начать следующий сезон в первой лиге.

«НФК «Крумкачы» вышли на профессиональный уровень. Чтобы получить возможность играть в первой лиге, нынешней зимой клуб должен пройти лицензирование.

Руководители «новых пернатых» начали готовиться к процедуре, но столкнулись с трудностями на самой ранней стадии. «Радыё Свабода» сообщало, что федерация футбола отказывается регистрировать «НФК «Крумкачы» в первой лиге.

Проблемы возникли из-за того, что все участники Д2 должны являться членами АБФФ. Для этого руководству клуба необходимо подать заявку на вступление и получить одобрение на ближайшей конференции федерации.

Но в АБФФ не хотят принимать заявление новых «Крумкачоў», потому что среди членов организации уже есть одни «Крумкачы» — детище Дениса Шунто.

— Среди членов ассоциации уже есть футбольный клуб с названием «Крумкачы». Соответственно, не может появиться еще одна команда с аналогичным наименованием. Поэтому мы должны обсудить вопрос с юридической службой, чтобы определиться с конечной позицией, — говорил директор департамента лицензирования АБФФ Андрей Мишаев.

Читайте текст обращения полностью.

Дорогие болельщики, друзья. Мы обращаемся ко всем, кто был с нами эти годы, кто делил радости и печали, сопереживал и сочувствовал неудачам, восторгался успехам и достижениям. Ко всем, кто стал одной семьей вместе с командой и руководством клуба, кому не равнодушен бренд «Крумкачы», кто сроднился с ним и провел под его крыльями время, наполненное интересом и стремлением жить, расти и развиваться.

От лица клуба хотим выразить вам безмерную благодарность и восхищение. Вы стали тем стимулом и мотиватором, которые сделали возможным создание не только бренда, но и всей нашей футбольной семьи. Мы по-прежнему будем жить и играть для вас, вместе с вами и, надеемся, не без вашего внимания. Вся наша жизнь, наша судьба — это вызов, преодоление. Без этого не может быть развития. Чтобы расти и становиться сильнее должны быть преграды и соперники, преодоление которых закаляет, способствует укреплению веры в себя и собственные силы, движет к новым вершинам и достижениям.

В этом году мы выполнили задачу — сделали шаг вперед, вышли в первую лигу. И это новый вызов, который мы принимаем при вашей поддержке и помощи. В свою очередь, обещаем не останавливаться — постараемся и дальше радовать вас новыми победами и достижениями.

Впереди большая и сложная работа. Мы хотим стать профессиональным клубом, клубом не только с красивой, быть может даже сказочной, историей, но и клубом с серьезными амбициями подкрепленными работой и результатами профессиональной менеджерской команды. Мы должны сохранить и приумножить свою историю.

Но так часто бывает, когда строительство невозможно без перестройки, а иногда и ломки. Потому первый серьезный шаг, который мы должны сделать сегодня — это сменить название клуба. Мы долго думали и рассуждали на эту тему, прежде чем прийти к такому решению. И сегодня оно назрело. Мы хотим и должны сохранить преемственность нашего бренда, но реалии таковы, что на пути построения серьезного профессионального клуба, необходимо «сказку сделать былью».

Мы не забудем положительные эмоции, но нельзя забывать и о неудачах, ошибках, которые также остались в истории клуба. В своей дальнейшей работе нам предстоит направить свои усилия не только на сохранение наших сегодняшних партнеров и спонсоров, но и на поиск новых. Нам следует выстраивать отношения с министерством, федерацией, ведомствами, различными предприятиями, организациями и учреждениями. И не всегда репутационная составляющая может способствовать положительным результатам такой работы. Поэтому мы принимаем такое сложное, но важное и необходимое решение.

Очень надеемся на понимание с вашей стороны, а со своей, хотим обратиться к вам за помощью в выборе нового названия клубу. Присылайте ваши варианты на info@krumka.by. Еще раз подчеркнем, для нас важно сохранение преемственности истории, бренда, но вместе с тем необходима новая отправная точка в нашей истории.

 
 
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